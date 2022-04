Yoona đúng chuẩn con gái nhà người ta: Đẹp người đẹp nết, đảm đang hiếm ai bằng

Huyền thoại trong giới thần tượng Kpop

Trước khi ra mắt với vai trò thần tượng cùng với 8 thành viên SNSD, Yoona đã được SM Entertainment lăng xê triệt để, thường xuyên xuất hiện trong các MV ca nhạc của nhóm nhạc tiền bối.

Thuở ấy, nhan sắc “băng thanh ngọc khiết” của Yoona là huyền thoại trong giới idol. Những bức ảnh từ thời thơ ấu của cô cho thấy cô có gương mặt đẹp tự nhiên. Cùng với vóc dáng cao ráo, kỹ năng nhảy nổi trội và khí chất thanh thuần, tươi sáng, Yoona được chọn để trở thành gương mặt của SNSD, thường xuyên đứng ở vị trí trung tâm của một trong những nhóm nhạc nữ đỉnh cao nhất lịch sử Hàn Quốc.

Nhan sắc của Yoona thời mới debut. Dân Hàn hết lời khen ngợi ngũ quan xinh đẹp, làn da mịn màng trắng sáng của cô.

Cô luôn đứng ở trung tâm trong hầu hết các sản phẩm âm nhạc của nhóm.

Yoona được SM định hướng phát triển sự nghiệp diễn xuất rất sớm. Vai chính đầu tay Saebyeok trong You are my destiny của Yoona thành công rực rỡ khi ghi nhận mức rating trung bình 30 - 40%. Nhan sắc ngọt ngào của cô đúng gu của các bà nội trợ Hàn Quốc, ai ai cũng mong muốn có một cô con dâu xinh đẹp, lương thiện và giỏi giang như Yoona.

Tạo hình của Yoona trong You are my destiny.

Bộ phim có mức rating khủng, phủ sóng toàn quốc giúp Yoona trở thành "con dâu quốc dân".

Từ bước đệm này, Yoona liên tiếp nhận vai chính phim truyền hình và dần dần tấn công màn ảnh rộng. Những bộ phim điện ảnh Yoona tham gia đều có doanh thu cao, thậm chí còn được đề cử ở nhiều lễ trao giải danh giá như Rồng Xanh, Baeksang,...

Yoona và Kwo Sang Woo trong Cinderella Man.

Thành viên SNSD đóng chính trong Love rain.

Sự kết hợp ăn ý giữa Yoona và Hyun Bin trong Confidential Assignment.

Gặp hoa hoa nở, gặp người người thương

Hiếm có một ngôi sao nào chưa từng vướng scandal trong suốt sự nghiệp như Yoona. Trong mắt người Hàn Quốc, Yoona là biểu tượng của sự hoàn mỹ, một cô gái xinh đẹp và nhiệt huyết trong mọi việc mà cô làm. Chưa bao giờ người hâm mộ phải phiền lòng về Yoona vì họ biết cô luôn suy nghĩ thấu đáo, làm việc chăm chỉ và có thái độ sống đúng đắn.

Yoona là sao nữ hiếm hoi chưa từng vướng phải scandal dù là nhỏ nhất.

Với các tiền bối trong giới giải trí, Yoona là một người em gái đáng yêu, ngoan ngoãn và luôn quan tâm mọi người. Sau khi kết thúc một bộ phim, Yoona luôn chủ động tặng quà cho bạn diễn và nhân viên trong đoàn làm phim, cô còn cẩn thận viết thư tay cảm ơn từng người. Lee Hyori, Son Ye Jin, Jo Jung Suk,... thường xuyên dành những lời khen ngợi cho cô nàng.

Cô luôn được các anh chị trong ngành yêu thương, khen ngợi hết lời.

Với hậu bối, Yoona luôn giữ thái độ thân thiện, giản dị và khiêm tốn dù cô là tượng đài để họ phấn đấu, theo đuổi. Red Velvet, aespa, Eunseo (WJSN), Chae Ryeong (ITZY) là những thần tượng từng bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho Yoona.

Yoona là thần tượng của nhiều idol tân binh.

Giỏi nữ công gia chánh, biết 7749 mẹo vặt hữu ích

Bận rộn với lịch trình gần như kín bưng, Yoona vẫn chừa ra một khoảng thời gian trong ngày cho sở thích nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Trên trang cá nhân, Yoona thường xuyên khoe những món ăn do mình tự chế biến, chất lượng chẳng kém gì nhà hàng đắt tiền.

Yoona rất thích nấu ăn.

Món phở gà do "đầu bếp" Im Yoona thực hiện.

Tất cả các món đều do Yoona tự mày mò công thức.

Yuri từng khen ngợi Yoona là thành viên nấu ăn đỉnh nhất nhóm.

Theo dõi Yoona qua các chương trình thực tế, người hâm mộ thừa biết cô nàng giỏi việc nhà thế nào. Từ việc chẻ củi, sơn tường, dọn dẹp vệ sinh, Yoona đều một mình thực hiện rất nhẹ nhàng.

Điều bất ngờ là Yoona còn biết rất nhiều mẹo vặt hữu ích, từ việc dùng màng bọc thực phẩm để thông tắc bồn cầu, mở nắp chai Soju bằng tay đến mẹo đóng kín gói snack ăn dở mà không cần đến dây thun.

Nhìn tạng người mảnh dẻ của Yoona, ít ai ngờ được cô nàng có thể làm rất nhiều công việc nặng.

Cách mở nắp chai soju bằng tay không của Yoona từng trở thành trend một thời trên mạng xã hội.



Video: Yoona hướng dẫn mẹo đóng kín gói snack mà không cần dùng dây thun.