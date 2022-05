Ý nghĩa ẩn sau bộ váy ảo diệu nhất thảm đỏ MET Gala 2022 của vợ tài tử Deadpool

MET Gala 2022 lấy chủ đề In America: An Anthology of Fashion (tạm dịch: Hợp tuyển thời trang Hoa Kỳ). Bữa tiệc thời trang xa hoa năm nay tiếp tục xoay quanh văn hóa Mỹ, tái hiện “thời đại Mạ Vàng” rực rỡ đầy ấn tượng.

Bà xã nam tài tử Deadpool Ryan Reynolds - nữ diễn viên Blake Lively xuất hiện tại MET Gala năm nay với bộ trang phục không những thể hiện đúng với tinh thần buổi tiệc mà còn khiến dân tình lóa mắt trước vẻ độ xa hoa, lộng lẫy, biến hóa vô cùng ảo diệu trên thảm đỏ.

Ryan Reynolds và Blake Lively tại MET Gala 2022.

Một sáng tạo của nhà mốt Versace

Ngay từ giây phút đầu tiên xuất hiện trên thảm đỏ MET Gala, Blake Lively đã chiếm trọn spotlight nhờ vào thiết kế Atelier Versace. Bộ váy màu đồng cổ điển với chiếc nơ duyên dáng được đính trên phần hông cùng đuôi váy dài quét đất, lấp lánh ánh kim loại nhận được vô số lời khen. Chi tiết cúp ngực làm tôn lên bờ vai và vòng một quyến rũ của bà xã Deadpool.

Blake Lively tỏa sáng trong thiết kế của nhà mốt Versace.

Chiếc nơ bên hông ẩn chứa bí mật đầy thú vị.

Thế nhưng, phải đến khi Blake Lively bung xòe chiếc nơ khổng lồ thì cả khán phòng mới vỡ òa vì quá ấn tượng. Từ chiếc váy đuôi cá ban đầu, giờ đây Blake Lively trông không thể lộng lẫy hơn trong tà váy ombre 2 màu xanh ngọc và đồng ánh kim.

Màn biến hóa ấn tượng của Blake Lively.

Cận cảnh chiếc váy của Blake Lively.

Ý nghĩa ẩn sau bộ váy ấn tượng

Blake Lively chia sẻ về ý tưởng của cô khi chọn trang phục cho MET Gala 2022: “Thay vì nhìn vào khía cạnh thời trang, tôi lại hướng đến kiến trúc và những tòa nhà cổ của thành phố New York".

Theo đó, màu sắc của chiếc váy là một biểu tượng của Art Deco cho Tượng Nữ thần Tự do, đã bị oxy hóa từ đồng sang màu xanh ngọc.

Nữ diễn viên chia sẻ kiến trúc của New York là nguồn cảm hứng của cô.

Họa tiết trên váy cũng gợi nhắc đến bản đồ thiên thể vẽ tay được tìm thấy trên trần nhà ga Grand Central. Đây được cho là dụng ý của Blake Lively, vì nhân vật của cô trong Gossip Girl đã dành nhiều thời gian ở Campbell Apartment của Grand Central Station.

Để hoàn thiện cho vẻ ngoài đúng với tinh thần MET Gala 2022, bà xã tài tử Deadpool thậm chí còn đổi găng tay đi kèm, chứng tỏ cô biết mình cần phải làm gì để làm tốt vai trò “chủ xị”.