Xôi nếp than nước cốt dừa: Món ăn vặt ngọt ngào, thơm dẻo mà giá rất bình dân

Trong vô vàn món ngon đường phố ở Sài Gòn, xôi nếp than nước cốt dừa xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu nếu bạn đang thèm một chút ngọt ngào cho buổi chiều cuối tuần. Chỉ cần bỏ ra 15.000 - 20.000 đồng, bạn sẽ có ngay một phần xôi vừa dẻo vừa thơm lại còn đầy ắp topping ăn kèm.

Xôi nếp than dẻo ngọt ăn kèm với nước cốt dừa là món ngon bạn nên thử khi đến Sài Gòn. (Ảnh minh họa)

Xôi nếp than được nấu từ gạo nếp than, loại gạo nhỏ dài và có màu đen sẫm. Một số người sẽ nhầm lẫn với xôi nếp cẩm, tuy nhiên hạt gạo nếp cẩm có màu tím thẫm, bụng màu vàng nhạt, hình dáng to tròn.

Các gánh xôi bán rong ở Sài Gòn thường kết hợp xôi nếp than với nước cốt dừa, dừa nạo và đậu xanh đánh nhuyễn. Một số nơi còn kẹp xôi với một lớp bánh tráng tương tự với loại được dùng trong món kẹo chỉ. Để tăng hương vị, người bán sẽ phết thêm một lớp mỡ hành rồi sau đó rắc đường, muối lên trên và bán cho khách.

Một số nơi sẽ bán kèm theo một lớp bánh tráng mỏng để bạn dễ dàng thưởng thức hơn. (Ảnh: @thaocao94)

Một phần xôi nếp than nước cốt dừa là sự tổng hòa của nhiều hương vị, từ lớp xôi dẻo thơm đến phần nước cốt dừa béo ngậy, đậu xanh vừa bùi vừa ngậy cho đến những sợi dừa nạo sần sật vui miệng. Cuối cùng, lớp đường - muối được nêm rất vừa tay sẽ khiến bạn muốn ăn hoài, ăn mãi.

(Ảnh: @thon.foodie)

Các hương vị hòa quyện với nhau tạo nên món ăn tuyệt hảo. (Ảnh minh họa)

Đây là món ăn vặt rất phổ biến ở Sài Gòn nên không khó để bạn tìm ra một gánh xôi phù hợp với khẩu vị. Một lưu ý nhỏ là bạn nên chờ 30 phút để phần nước cốt dừa ngấm vào xôi, hương vị sẽ đậm đà và thơm ngon hơn.