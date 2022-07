Vẻ nguyên sơ, hoang dại ở ngọn thác khó chinh phục bậc nhất núi rừng Tuyên Quang

Danh thắng Na Hang từ lâu đã được biết đến bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, đặc biệt là hồ Na Hang được ví như “vịnh Hạ Long trên cạn”. Nhưng ít người biết, nằm giữa núi rừng Tuyên Quang còn có thác Nặm Me đẹp hoang dại và bí ẩn như “nàng tiên xanh”.

Thác Nặm Me ẩn giữa rừng sâu như một "nàng tiên" đang say giấc. (Ảnh: Tai Pham)

Nặm Me (tiếng Tày) có nghĩa là Thác Mẹ, Suối Mẹ. Bắt nguồn từ trên đỉnh núi Sinh Long, ngọn thác chảy qua thôn Hát Nghiền rồi đổ xuống dòng sông Gâm. Với chiều dài khoảng 4.000m, cao trên 200m so với mặt nước biển cùng 15 tầng thác lớn nhỏ, Nặm Me mang vẻ hùng vĩ pha chút bí ẩn đã trở thành con thác biểu tượng của vùng.

Nặm Me còn được biết đến là Thác Mẹ. (Ảnh: Tai Pham)

Bề mặt thác rộng và thoáng với lượng nước chảy quanh năm len lỏi qua những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, những dãy núi đá vôi sừng sững. Từ dưới nhìn lên, dòng thác bạc xẻ đôi núi, đổ xuống mạnh mẽ, nhưng nhìn từ xa lại như dải lụa trắng phất phơ giữa đất trời. Phía trên, những cụm mây quanh năm phủ trắng xóa càng tăng thêm vẻ mơ màng, bí ẩn của ngọn thác.

Ngọn thác lọt thỏm giữa núi rừng hoang sơ phủ đầy sắc xanh. (Ảnh: Hai Le Cao)

Nặm Me mang vẻ đẹp nguyên sơ nên hành trình để chinh phục cũng đầy gian nan. Để tiếp cận và chiêm ngưỡng tận mắt sự hùng vĩ của con thác, du khách phải trải qua hành trình băng rừng, vượt sông, và thử thách sự dẻo dai với những vách đá cheo leo, sừng sững.

Chặng đường chinh phục thác Nặm Me đòi hỏi vượt qua nhiều đoạn đường đá, dốc chênh vênh. (Ảnh: Hai Le Cao)

Có hai cung đường chính để đến thác Nặm Me, một là men theo đường rừng dài và xa hơn với khá nhiều vắt, hai là leo thẳng đường suối đi lên với sự hướng dẫn của người chỉ đường có kinh nghiệm.

Thông thường, cung đường thứ hai được nhiều người lựa chọn hơn cả. Với tổng quãng đường khoảng 6km với những suối đá hiểm trở, vách núi dựng đứng đòi hỏi sự tập trung cao độ, phải mất ít nhất 3 tiếng để những người dày dặn kinh nghiệm nhất hoàn thành cung đường này.

Cần ít nhất 3 tiếng để hoàn thành hành trình. (Ảnh: Hai Le Cao)

Dẫu vậy, một khi đã vượt qua được thử thách, “phần thưởng” mở ra trước mắt chắc chắn sẽ không khiến bất kỳ du khách nào thất vọng. Khung cảnh thác Nặm Me từ tầng cao đổ xuống mạnh mẽ, tung bọt trắng xóa, vang vọng núi rừng mang lại một cảm giác vô cùng kích thích cho những vị khách vừa chinh phục được thiên nhiên hiểm trở.

Đích đến là con thác hùng vĩ nguyên sơ với tiếng nước đổ ầm ầm như chào đón du khách. (Ảnh: vietnam.locations)

Đến gần hơn, tận hưởng từng giọt nước li ti mát lạnh, hít một hơi trong lành mang đầy mùi hương của cỏ cây, núi rừng, mọi gian nan, vất vả suốt những giờ qua như trôi tuột vào dĩ vãng, chỉ còn lại sự thư thái, sảng khoái tuyệt đối.

Mọi vất vả của chuyến hành trình như trôi theo dòng nước khi đắm mình vào thác Nặm Me. (Ảnh: Tai Pham)

Du khách có thể đắm mình trong làn nước mát lạnh của thác, hoặc ngồi nướng thịt, nhâm nhi lấy lại năng lượng sau một chặng đường vượt rừng mệt nhọc.

Thác Nặm Me không phải là địa điểm dễ tiếp cận, tuy nhiên nó chắc chắn sẽ đem đến một trải nghiệm khó quên cho những ai từng vượt qua giới hạn bản thân để đặt chân đến đây.