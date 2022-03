Tủ vàng đặt 'hớ hênh' trong túp lều tạm bợ không camera trông coi gây sốt MXH

Thời gian gần đây, nếu như xăng là thứ được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội thì vị trí thứ hai chắc chắn thuộc về vàng. Cách đây không lâu, giá vàng liên tục tăng giảm chóng mặt khiến dân tình phát choáng. Giữa lúc kinh tế đầy biến động, hình ảnh một tủ vàng được đặt ở vị trí không ai ngờ tới đã thu hút sự chú ý của dân mạng.

Theo đó, hình ảnh được chia sẻ trên một trang mạng với nội dung cụ thể như sau: “Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi chứng kiến hình ảnh một tiệm vàng được dựng đơn sơ bằng luồng, gỗ và bạt lọt thỏm ngay giữa chợ chẳng hề có ai trông coi.

Có thể thấy, gian hàng được dựng khá tạm bợ, tủ đựng vàng nằm ngay sát đường, không hề có rào chắn hay bất cứ một thiết bị bảo vệ nào.

Theo chia sẻ, đây là một tiệm bán vàng nằm trong khu chợ An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Lý do người bán hàng "hớ hênh" như thế này là do an ninh trên đảo Lý Sơn rất tốt, nhiều năm qua việc buôn bán khá ổn định, chưa bao giờ xảy ra tình trạng trộm cắp.

Nếu đúng như trên thì an ninh trên Lý Sơn tốt quá, anh em nào đi Lý Sơn rồi xác nhận hộ em phát”.

Được biết, tủ vàng đơn sơ chỉ được dựng bằng bạt và chòi gỗ, không có bất kỳ camera giám sát hay bảo vệ gì này thực chất là một tiệm vàng ở trên đảo Lý Sơn. Tiệm vàng này đã hoạt động được nhiều năm vẫn với hình thức như vậy, không sợ trộm cắp vì trên đảo rất an ninh.

“Thực ra nếu có cướp thì nó cũng chỉ loanh quanh trên đảo, không vào đất liền được”.

“Tiệm trà đá bên cạnh là để trao lắc bạc cho ai nhấc được tiệm vàng này về”.

“Thì ra một túp lều tranh hai trái tim vàng là có thật”.

“Nhiều khi muốn vô bán vàng mà cứ phải đi tìm cô chủ tiệm vàng chứ cô còn chả thèm trông tiệm”.

“Cái này là đúng. 7 - 8 năm nay rồi năm nào ra Lý Sơn cũng thấy. Xe máy thì để ngoài đường qua đêm, thậm chí có người còn không buồn rút chìa khóa”.

Hình ảnh thú vị này đã nhận về hàng loạt bình luận hài hước của dân mạng, trong khi đó thì “team Lý Sơn mãi đỉnh” lại vô cùng tự hào về quê hương của mình. Lý Sơn không chỉ nổi tiếng bởi an ninh tốt mà còn hấp dẫn bởi những bãi biển sạch xanh, cảnh đẹp thoáng đãng với nhiều góc check-in xịn sò.