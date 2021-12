Top 2021: 5 điểm sáng của nền điện ảnh thế giới, người châu Á làm nên lịch sử

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - bộ phim siêu anh hùng gốc Á đầu tiên của Marvel đã có màn ra mắt ấn tượng. Dù công chiếu giữa lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trở lại, phim vẫn đạt doanh thu 400 triệu đô, một con số vô cùng ấn tượng.