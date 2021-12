Top 2021: 10 điều đáng tự hào của của Vbiz, nhan sắc Việt có 1 năm thăng hoa

Mỹ Anh - nữ ca sĩ Gen Z tài năng của làng nhạc Việt đã mang theo âm nhạc và tiếng hát của mình để tỏa sáng tại Head In The Clouds 2021 - lễ hội âm nhạc được tổ chức bởi hãng đĩa 88rising tầm cỡ của nước Mỹ. Dù bất đồng ngôn ngữ, phần trình diễn ca khúc Yên, Look Easy, Got You, Can't Hear A Thing, và Pillar của Mỹ Anh đã chinh phục khán giả nhờ giai điệu bắt tai, đậm chất R&B.