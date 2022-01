Toàn cảnh vụ 2 hot girl ẩu đả trên livestream: Kẻ vào viện, kẻ tiếp tục bán hàng

“Cuộc chiến” từ livestream đến đời thực

Vào chiều 16/1 nhiều diễn đàn đồng loạt chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh xô xát của 2 hotface nổi tiếng ở TP.HCM. Theo đó, nhân vật chính trong câu chuyện được cho là Trang Nemo - chủ shop thời trang nổi tiếng ở TP.HCM và Trần My - một cô gái cũng khá hot trên mạng xã hội nhờ những livestream bán hàng.

Được biết trước đó, Trang Nemo có chia sẻ rằng Trần My sử dụng hình ảnh của cô và bán hàng không như quảng cáo. Những ngày gần đây, cả hai đã liên tục "khẩu chiến" không ngừng nghỉ trên livestream. Đỉnh điểm là việc Trang Nemo tố Trần My quảng cáo không có tâm khi cho rằng sản phẩm này có thể dùng được cho mẹ đang cho con bú. Khi Trần My đến shop của Trang Nemo để đối chất thì xảy ra xô xát như trên.

Theo những đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, thời điểm Trang Nemo và Trần My đang trao đổi thì có sự xuất hiện của một người phụ nữ khác - K., nhận là “chị em xã hội” với Trần My.

K. cho rằng Trần My chỉ nên xin lỗi việc sử dụng hình ảnh của Trang Nemo. Khi được Trang Nemo mời ra ngoài vì không liên quan đến câu chuyện thì "người chị" phản ứng, sau đó đôi bên xảy ra xô xát, cự cãi.

Được biết sau đó cơ quan chức năng đã mời tất cả về trụ sở làm việc.

Thiệt hại “hậu chiến”

Ngay sau buổi chiều xảy ra vụ việc, tối 16/1, một bộ phận dân mạng quá khích đã tràn vào loạt Facebook của Trang Nemo, dùng những lời lẽ khó nghe để chỉ trích và tấn công.

Đáng chú ý hơn, không dừng lại ở việc bình luận, những người này còn đồng loạt thực hiện "Không đề xuất" với các trang của Trang Nemo. Trong đó trang về các sản phẩm làm đẹp là chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Trước lượng đề xuất bất thường này, Facebook đã tắt tính năng đề xuất đồng thời đưa ra cảnh báo sẽ xoá trang.

Về phía Trần My, cô vẫn tiếp tục livestream bán hàng. Theo nội dung đoạn clip được dân mạng chia sẻ, "hot girl livestream" vừa tranh thủ bán hàng vừa cho biết: "Thôi kệ đi. Nói chung là chuyện cũng qua rồi, mình chỉ bị sợ vậy thôi. Còn giờ mọi người kêu em nhớ lại thì thôi kệ đi, chuyện đó qua rồi cả nhà ơi", Trần My nói trong livestream.

Ở một diễn biến khác, cũng trong đêm 16/1, mạng xã hội lan truyền thông tin K. phải nhập viện điều trị vì đa chấn thương sau vụ ẩu đả. Chồng của K. đã chia sẻ những hình ảnh vết thương của vợ.

Sáng 17/1, K. đã chính thức có những chia sẻ đầu tiên sau sự việc. Cụ thể, K. cho biết mình mới sinh em bé được 4 - 5 tháng nên sức khoẻ không ổn lắm. Hiện tại, cô đang chờ kết quả giám định thương tật của bệnh viện.

Kể về diễn biến vụ việc, K cho biết khi đi cùng Trần My đến shop Trang Nemo, “lúc đến mình đứng ở ngoài chờ. Theo dõi trên livestream mình thấy Trang Nemo rất quá đáng. Ép Trần My phải nói bán đồ giả, còn đồ Trang là đồ thật. Vô lý quá trời”. Sau đó, K mới tiến vào bên trong để nói chuyện.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang là chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.