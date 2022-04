Thật ra cuộc sống của bạn không tệ như bạn tưởng nếu biết 5 điều này

Đôi khi trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có xu hướng coi rất nhiều thứ là điều hiển nhiên, đặc biệt là những điều nhỏ nhặt. Trên thực tế, chúng ta càng biết ơn nhiều, chúng ta càng hạnh phúc.

Cụ thể hơn là trong những khoảng thời gian khủng hoảng, khi đối mặt với sự sa sút tinh thần, lòng biết ơn có sức mạnh để tiếp thêm sinh lực. Khi đối mặt với sự tuyệt vọng, lòng biết ơn có khả năng mang lại hy vọng. Nói cách khác, lòng biết ơn có thể giúp chúng ta đối phó với thời gian khó khăn.

Vì ta có rất nhiều điều để biết ơn trong cuộc sống và những điều dưới đây được coi là khá cơ bản mà ai cũng cần nhớ.

Biết ơn vì mình được sống

Bạn thức dậy sáng nay, thở và tim còn đập. Bạn có thể tận hưởng ngày hôm nay và hy vọng tiếp tục thức dậy vào ngày mai. Bạn được gặp gia đình và bạn bè, thưởng thức đồ ăn, hít thở không khí, ngắm nhìn vạn vật xung quanh... Đôi khi, chúng ta có thể dễ dàng quên đi điều cần biết ơn điều cơ bản nhất, chính là cuộc sống.

Còn thở là còn hy vọng. (Ảnh: Pinterest)

Biết ơn vì còn sức khỏe

"Ít nhất bạn còn sức khỏe", hẳn là bạn đã từng nghe câu nói này trước đây. Bạn nên biết ơn sức khỏe của mình vì nó là nền tảng của con người bạn. Bạn không nhất thiết phải có thể chất và tinh thần tốt để cảm thấy khỏe mạnh, nhưng khi bạn cảm thấy khỏe mạnh, đó là một trong những phước lành lớn nhất của cuộc sống.

Biết ơn vì được làm việc/học tập

Mọi người thường phàn nàn về công việc/việc học của họ, gọi đó là nhiệm vụ chán chường. Nhưng được đến trường tiếp thu kiến thức, có một nơi để làm việc là điều mà bạn thực sự nên biết ơn.

Đi học/đi làm có thể đưa bạn ra khỏi nhà mỗi ngày và bổ sung sự đa dạng vào cuộc sống hàng ngày để bạn không chỉ nằm nhà trên giường. Một công việc giúp bạn thanh toán các hóa đơn và có nghĩa là bạn không bị thất nghiệp hoặc tự hỏi mình sẽ lấy tiền đâu để mua đồ ăn. Trong khi đó, việc học giúp bạn tiếp cận với nguồn tri thức khổng lồ của thế giới, để bạn có thể đạt được những ước mơ của mình.

Vì vậy, ngay cả khi bạn không có một công việc thú vị nhất trên thế giới, hay có những ngày khá tệ trên trường lớp, hãy nhớ thỉnh thoảng cảm thấy biết ơn, bởi vì cuộc sống của bạn sẽ khác rất nhiều nếu không có nó.

Được làm việc, được đi học đã là một hạnh phúc. (Ảnh: Pinterest)

Biết ơn vì có nơi gọi là nhà

Nếu bạn là một trong những người có gia đình yêu thương và ủng hộ bạn, hãy biết rằng mình là người may mắn. Hãy cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn đó nếu bạn may mắn có được một gia đình thấu hiểu: Họ là những người bạn có thể tâm sự và là người sẽ ở bên cạnh bạn mọi lúc mọi nơi. Nhiều người không có gia đình như vậy, vì vậy hãy biết ơn. Và hãy nhớ nói với họ rằng bạn may mắn như thế nào.

Biết ơn vì có những người bạn

Bạn không thể chọn gia đình hay nơi sinh ra, nhưng bạn có thể chọn bạn bè của mình. Nếu bạn đã chọn những người tốt, hãy nhớ biết ơn họ và bày tỏ tình yêu thương cũng như sự trân trọng của bạn.

Bạn bè là gia đình mà chúng ta tạo nên. Bạn bè giúp bạn nhớ bạn thực sự là ai và bạn có thể trở thành ai. Chúng nhắc nhở bạn những gì bạn muốn và cần, cũng như những gì bạn xứng đáng. Những người bạn thực sự sẽ luôn ở bên bạn cả thời gian tốt đẹp hay đen tối nhất. Hãy bày tỏ lòng biết ơn của bạn mỗi khi có cơ hội.

Hãy biết ơn những người bạn bên mình lúc hạnh phúc lẫn khó khăn. (Ảnh: Pinterest)

Biết ơn vì cuộc sống hiện đại

Mọi thứ bây giờ rất khác và mặc dù nó chỉ là một phần của cuộc sống hàng ngày nhưng nó vẫn tuyệt vời. Bạn có thể tìm hiểu về nhiều thứ, tất cả đều có trên mạng. Bạn có thể học thêm các kỹ năng và thói quen mới để làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc và tuyệt vời hơn với sự trợ giúp của những gì người khác chia sẻ trực tuyến.

Bên cạnh việc có môi trường tốt hơn, giờ đây bạn còn được tiếp cận nền y học tiên tiến. Chỉ một ví dụ đơn giản: bạn có thuốc mê. Bạn có thể tưởng tượng trải qua cuộc phẫu thuật mà không có thuốc gây mê? Đó là cách con người đã làm trong hàng nghìn năm trước.