Tâm tình: Suýt vỡ đầu trong lần ra mắt nhà bạn gái chỉ vì một ly bia

Cuối tuần rồi sinh nhật ba của bạn gái, em có về nhà chơi, đây cũng là lần đầu tiên em ra mắt gia đình cô ấy. Ngày hôm đó thật là một trải nghiệm kinh hoàng. 22 năm cuộc đời, lần đầu tiên qua nhà bạn gái và cũng là lần đầu tiên em gặp phải tình huống như vậy.

Mới đầu thì cũng rất bình thường, ba mẹ, anh chị em cô ấy cũng niềm nở tiếp đón lắm. Mấy anh chị, chú bác nhà cô ấy mời em ngồi chung bàn, toàn đàn ông thôi, và mấy ông ấy bắt đầu nhậu.

Bản thân em thì không biết uống rượu vì uống vào là bị nổi mẩn ngứa. Em đã từ chối và giải thích rõ rồi nhưng vẫn không làm lại mấy ông ấy và buộc phải uống một ly. Ngay sau ly đó là em đã bắt đầu thấy lâng lâng rồi, một chút còn phải chạy xe về nữa nên sau khi được mời ly thứ hai, em nhất quyết từ chối không uống.

Hồi đầu thì mấy ông ấy cũng ậm ừ cho qua, nhưng không hiểu sao ngồi một lúc, càng uống thì chú bác của bạn gái càng hăng. Có một ông anh họ của cô ấy tiếp tục mời em ly bia, em vẫn từ chối, thế là ông ấy quát lớn, làm hùng hổ lắm, chửi em coi thường ông ấy đủ thứ.

Hai người ngồi gần đó phải can nếu không chắc chai bia bay vào đầu em mất rồi. Trong cơn say, ổng hù dọa đánh em đủ thứ. Thật sự em vừa lâng lâng vì bia mà vừa choáng vì chuyện xảy ra. Chưa hết, mấy ông can người anh họ kia cũng xô xát qua lại rồi quay sang chửi rồi ẩu đả luôn.

Cả bàn tiệc như muốn lật tung, mấy người phụ nữ lúc sau phải một người ôm một ông lại, giải tán mới yên ổn. Em tưởng lúc đó mọi người như muốn giáp lá cà tới nơi luôn, hỗn loạn kinh khủng. Mà đáng sợ hơn là lúc bạn gái em trấn an, bảo là bình thường thôi, mỗi lần nhà có đám tiệc thì hay như thế.

Tới mấy bữa nay em vẫn còn nhớ lại cái bữa tiệc sinh nhật sóng gió đó và chưa dám ghé nhà chở bạn gái đi đâu luôn ấy. Em nói dối là bận việc công ty nên không có thời gian, nhưng thật ra là em sợ quá. Tính em nhát gan lắm, không muốn vướng phải mấy cái vụ ăn nhậu rồi đánh nhau thế đâu.

Em đang suy nghĩ không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không, chứ gia đình bạn gái phức tạp quá, lỡ mai mốt làm rể nhà này có ngày oan mạng mà không biết lý do.