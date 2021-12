Song Hye Kyo từ ngọc nữ trở thành ‘tội đồ’ vì bỏ túi 3,8 tỷ đồng cho 1 tập phim

Hơn 20 năm hoạt động trong giới showbiz, Song Hye Kyo vẫn giữ được sức hút với công chúng và các nhà làm phim. Ở tuổi 40 và đã qua một lần kết hôn, cô dễ dàng nhận được hàng tá kịch bản phim mới mỗi năm, đóng cặp cùng những diễn viên hàng đầu hoặc đang là xu hướng.

Song Hye Kyo duy trì vị thế hạng A suốt nhiều năm qua.

Chính nhờ phong độ ổn định ấy, người đẹp họ Song luôn nằm trong danh sách những ngôi sao được trả cát-xê cao nhất Hàn Quốc. Theo Chosun, với sự trở lại trong Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo bỏ túi 200 triệu won (3,8 tỷ đồng) cho 1 tập phim. Cùng với Jun Ji Hyun, cô là nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất năm 2021.

Nữ diễn viên được trả 200 triệu won/tập phim khi đóng Now, We Are Breaking Up.

Trong khi cư dân mạng không tranh cãi quá nhiều về mức cát-xê của Jun Ji Hyun thì Song Hye Kyo lại nhận một loạt những bình luận chỉ trích. Người Hàn chê bai diễn xuất một màu, cơ mặt cứng đờ và đài từ thều thào, gượng gạo của Song Hye Kyo. Tất cả những lỗ hổng trong diễn xuất này đều được phô bày triệt để trong Now, We Are Breaking Up.

Diễn xuất gượng gạo của Song Hye Kyo nhận nhiều chỉ trích.

Ngoài ra, khán giả tỏ ra ngán ngẩm với những vai diễn na ná, không có tính đột phá và lăn xả của Song Hye Kyo. Mô-típ người đẹp sang chảnh, trang điểm kỹ càng, khoác lên mình những bộ cánh đắt đỏ trong những bộ phim tình cảm sướt mướt của cô khiến dân Hàn ngán ngẩm:

“Song Hye Kyo không bao giờ thử thách cái mới, cũng không có bước chuyển mình. Diễn xuất giậm chân tại chỗ. Không dám làm biểu cảm lố hay đóng cảnh hành động... đọc thoại thì như trả bài. Chẳng hiểu sao vẫn được các nhà đài mời đóng phim. Bong bóng vĩ đại nhất ngành truyền hình”.

“Jun Ji Hyun xứng đáng với mức thù lao này, chị ấy đóng đủ thể loại vai hành động khó nhằn như leo núi các thứ mà, chắc chắn sẽ có nguy cơ gặp chấn thương... còn Song Hye Kyo thì luôn là son môi đỏ, biểu cảm ra vẻ sang chảnh. Cô này làm gì mà xứng với 200 triệu won?”...

Khán giả bắt đầu cảm thấy chán những bộ phim tình cảm đóng cặp với đàn em của Song Hye Kyo.

Phim mới của Song Hye Kyo vẫn đang lên sóng nhưng hiệu ứng ngày càng giảm nhiệt. Điều này chứng tỏ khán giả mong đợi nhiều hơn nữa ở một nữ minh tinh hàng đầu.