Sinh vật khủng dạt trên bờ làm du khách hú hồn vì ngỡ ‘quái vật ngoài hành tinh’

Sự việc xảy ra ở cửa sông Kennett tại bờ biển phía tây nam Victoria, Australia. Cặp vợ chồng Cath Rampton và Tom khi đang đi dạo bỗng vô tình phát hiện một sinh vật kỳ lạ, kích thước khủng đang nằm dạt trên bãi cát.

Dù cả 2 vợ chồng đều là bác sĩ thú y nhưng họ đều thừa nhận rằng chưa nhìn thấy sinh vật này bao giờ. Theo đó, con vật có chiều dài lẫn chiều rộng xấp xỉ 2m, vẻ ngoài kỳ dị như quái vật ngoài hành tinh.

"Đang đi dạo bỗng chúng tôi thấy một khối lớn nằm trên cát. Thường xuyên ghé thăm khu vực này, nhưng đây là lần đầu tôi nhìn thấy nó", Tom cho biết.

Theo các nhà nghiên cứu, sinh vật mà cặp đôi nhìn thấy là cá mặt trăng (Ocean Sunfish). Đây là loài cá có thể đạt chiều dài trung bình 2,5m và nặng tới hàng trăm kg. Chúng có thể phát triển chiều dài lên 3m và chiều rộng là 4,2m, đạt trọng lượng khoảng 2,5 tấn. Đây là sinh vật thuộc nhóm dễ bị tổn thương trong tự nhiên nên việc tìm thấy chúng là một điều vô cùng đặc biệt.

Ralph Foster, nhà sưu tầm cá đến từ bảo tàng South Australian trước đây đã giải thích lý do tại sao rất nhiều cá mặt trăng bị dạt vào bãi biển: "Một trong những lý do lớn nhất là chúng bị va phải tàu lớn trên biển. Loài cá này cũng thường chết khi ăn phải túi nilon do tưởng nhầm đó là sứa".

Foster cho biết mỗi năm ông đều nhận được một số báo cáo về cá dạt vào bờ biển Nam Úc. "Chúng thực sự khá phổ biến ở các vùng biển của Úc nhưng thường thì tập trung ở ngoài khơi xa".

Cá mặt trăng được tìm thấy ở các vùng biển nhiệt đới trên khắp thế giới và thường bị nhầm lẫn với cá mập do vây của chúng. Loài cá này được coi là sơn hào hải vị ở một số vùng của châu Á bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.