Sao nữ Hàn được mẹ cho làm diễn viên từ 5 tuổi vì sợ con gái xinh đẹp bị bắt cóc

Cơ duyên làm người nổi tiếng của Lee Se Young có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất trong giới giải trí Hàn Quốc. Ngay từ khi 5 tuổi, cô đã được mẹ định hướng theo con đường làm diễn viên nhí. Cô chia sẻ, vì con gái quá xinh đẹp, mẹ lo sợ cô sẽ bị bắt cóc nên nghĩ ra cách này.

Bà cho rằng, nếu khuôn mặt của con gái mình được nhiều người biết đến, cô bé sẽ được mọi người nhận ra trong tình huống xấu và thuận lợi hơn trong quá trình khai báo.

Lee Se Young khi còn là một diễn viên nhí.

Nhờ cơ duyên này, Lee Se Young chính thức bước vào sự nghiệp diễn xuất và nhanh chóng toàn châu Á nhờ vai cung nữ Choi lúc nhỏ của bộ phim huyền thoại Nàng Dae Jang Geum.

Khán giả hết lời khen ngợi ngoại hình của cô bé diễn viên ngày ấy, đôi mắt to tròn long lanh, hai má bầu bĩnh lúc nào cũng ửng hồng như đánh phấn giúp Lee Se Young được các bậc phụ huynh yêu mến.

Lee Se Young rất được lòng các bậc phụ huynh.

Sau sự bùng nổ này, Lee Se Young tiếp tục bỏ túi gần 20 vai diễn truyền hình, đa phần là những vai diễn hồi nhỏ của nữ chính. Mặc dù đất diễn không quá nhiều, Lee Se Young vẫn thành công để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Sau Dae Jang Geum, Lee Se Young vẫn miệt mài đóng vai phụ trong nhiều phim truyền hình.

Thế nhưng, đến tuổi trưởng thành, Lee Se Young phải chật vật suốt nhiều năm mới thoát khỏi cái bóng diễn viên nhí. Cô chỉ có thể đóng các vai phụ, danh tiếng dần chìm nghỉm trong khi ngày càng có nhiều gương mặt mới xuất hiện.

Mãi gần đây, người đẹp mới được chú ý trở lại qua những bộ phim đình đám như Hoa du ký, Doctor John, The best hit và đặc biệt là The red sleeve - một trong những bộ phim cổ trang có rating cao nhất năm 2021.

Từ sau Hoa du ký, Lee Se Young tiếp tục được chú ý trở lại.

The red sleeve là bộ phim nổi tiếng nhất mà Lee Se Young đóng vai chính tính đến thời điểm hiện tại.

Nhờ vai diễn cung nữ trong The red sleeve, Lee Se Young đang là cái tên được săn đón ở Hàn Quốc. Có tin đồn rằng, cô sẽ đóng cặp với Lee Seung Gi trong Love According To The Law. Nếu tin đồn này trở thành sự thật, khán giả dự đoán cặp đôi sẽ oanh tạc màn ảnh nhỏ trong năm 2022.