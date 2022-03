Sao nữ gốc Việt và hành trình đấu tranh miệt mài để áo dài tỏa sáng ở Hollywood

Nhắc đến những ngôi sao gốc Việt thành công ở Hollywood thì không thể thiếu được cái tên Kelly Marie Trần. Cũng như nhiều diễn viên gốc Á khác khởi nghiệp ở kinh đô điện ảnh thế giới, Kelly Marie Trần đã có một hành trình dài đầy khó khăn và dĩ nhiên, luôn hiện hữu sự miệt thị cả về gốc gác lẫn ngoại hình.

Kelly Marie Trần là một trong những ngôi sao gốc Á thành công ở Hollywood.

Kelly Marie Trần có tên tiếng Việt là Trần Loan, cả bố và mẹ cô đều là người Việt Nam. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Mỹ, Kelly Marie Trần vẫn luôn duy trì thói quen nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ cho tới khi lên 9 tuổi.

Nhưng trong thời gian này, cô bé Trần Loan thường xuyên bị kỳ thị và phân biệt đối xử buộc cô phải ngừng nói tiếng Việt hoàn toàn. Bố mẹ Kelly Marie Trần quyết định đổi sang một cái tên Mỹ để mọi người xung quanh dễ phát âm hơn và xin việc dễ hơn.

Việc xóa bỏ tên thuần Việt trên giấy khai sinh khiến Kelly Marie Trần buồn bã trong một thời gian dài. “Tôi cảm thấy đau lòng, việc đó giống như đang cố xóa đi gốc gác, văn hóa của mình vậy”, cô trải lòng trên The New York Times.

Trần Loan là tên thật của Kelly Marie Trần.

Đam mê diễn xuất từ nhỏ, Kelly Marie Trần bắt đầu sự nghiệp bằng các hoạt động tại các nhà hát kịch địa phương. Sau đó, cô góp mặt trong các video hài hước của College Humor. Sự nghiệp của Kelly bắt đầu có sự chuyển biến khi cô trở thành cái tên quen thuộc trong các phim truyền hình như About a Boy (NBC), Gortimer Gibbon’s Life on Normal Street (Amazon) và Adam Ruins Everything (TruTV).

Kelly Marie Trần đã chăm chỉ làm việc, đi lên từ những vai nhỏ cho tới vai nữ chính trong bom tấn điện ảnh.

Mặc dù vậy, ngôi sao gốc Việt vẫn đối diện với nhiều khó khăn. Không có nhiều kịch bản và lời mời đóng phim tìm đến cô. So với các diễn viên gốc da trắng, Kelly Marie Trần vẫn bị phân biệt đối xử. Cô từng nói về vấn nạn "da trắng thượng đẳng", bên ngoài luôn thân thiện vui vẻ nhưng sau lưng lại luôn nghĩ cách loại trừ cô.

Năm 2015, Kelly Marie Trần xuất hiện trong Star Wars: The Last Jedi. Cô thủ vai Rose Tico - một thợ sửa máy. Bộ phim thành công lớn về mặt doanh thu và nhận được nhiều đánh giá tốt từ giới phê bình. Chỉ riêng Kelly Marie Trần phải đối diện với làn sóng tẩy chay dữ dội vì ngoại hình và gốc gác Á Đông. Áp lực từ khán giả quá lớn, Kelly Marie Trần từng xóa hết hình ảnh trên trang cá nhân.

Kelly Marie Trần trong Star Wars: The Last Jedi.

Dù vậy, Kelly Marie Trần chưa bao giờ bỏ cuộc trên hành trình khẳng định vị thế của bản thân, đồng thời đấu tranh chống phân biệt chủng tộc. Sự nghiệp của Kelly Marie Trần cũng đã có chỗ đứng nhất định. Việc lồng tiếng cho nhân vật Raya trong phim hoạt hình Raya và rồng thần cuối cùng đã giúp Kelly Marie Trần trở thành "công chúa Disney gốc Việt đầu tiên".

"Công chúa Disney" gốc Việt đầu tiên.

Trong mỗi sự kiện trọng đại mà Kelly Marie Trần được mời tham dự, cô luôn mặc áo dài trên thảm đỏ. Nỗ lực mang giá trị văn hóa của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế đã đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình tìm về nguồn cội của Kelly Marie Trần.

Ngôi sao gốc Việt tự hào mang áo dài khăn đống trên thảm đỏ ra mắt phim Raya và rồng thần cuối cùng.

Kelly Marie Trần nghẹn ngào khi mặc áo dài tại một sự kiện tầm cỡ.

Áo dài Việt Nam một lần nữa tung bay trên thảm đỏ Oscar năm nay. Kelly Marie Trần xuất hiện cùng với Carlos López Estrada - đạo diễn phim Raya và rồng thần cuối cùng.