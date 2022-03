Phía sau hôn nhân của Will Smith: Ngoại tình cả đôi nhưng chọn tha thứ, hàn gắn

Will Smith từng có cảm tình với Jada Pinkett Smith nhưng lại cưới người khác

Mối quan hệ giữa Will Smith và Jada Pinkett Smith khiến người ta cảm thấy kỳ lạ ngay từ ngày hai người gặp nhau. Năm 1994, Will Smith gặp Jada lần đầu tiên trong buổi thử vai cho The Fresh Prince of Bel-Air. Cùng lúc này, Jada cũng đang đóng trong sitcom A Different World nên Will Smith nhận ra ngay. Anh có cảm tình với cô từ đó.

Sau ngày hôm đó, Will Smith đã đến phim trường A Different World để gặp Jada, thế nhưng định mệnh đã có kế hoạch khác cho hai người. Thay vì gặp được người trong mộng, Will Smith đã gặp Sheree Zampino - bạn diễn của Jada trong sitcom. Cuối cùng, nam tài tử Man in black đã cưới Sheree Zampino và họ đã có với nhau một cậu con trai.

Will Smith và Jada Pinkett đã đi một vòng mới về với nhau.

Cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 3 năm. Trong quãng thời gian này, Will và Jada vẫn xem nhau là bạn bè, mỗi lần gặp nhau họ đều cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực từ đối phương, nhưng chưa bao giờ có ý định vụng trộm. Chỉ khi Will Smith ly hôn, anh mới liên lạc với Jada và cả hai bắt đầu hẹn hò từ đó.

Sau khi ly hôn người vợ đầu, Will Smith hẹn hò với Jada.

Tổ chức đám cưới vì lỡ có bầu

Mặc dù yêu nhau cuồng nhiệt nhưng Jada chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn với Will Smith. Thế nhưng, vì lỡ có thai, Jada buộc phải làm đám cưới để làm vừa lòng mẹ mình. Hôn lễ diễn ra trong nước mắt vì cô dâu buồn bã và khóc suốt buổi lễ.

Hôn lễ của cặp đôi nổi tiếng bắt nguồn từ việc có thai ngoài ý muốn.

“Sự cố” này đã mang đến cuộc hôn nhân kéo dài suốt 25 năm, trải qua nhiều thăng trầm và biến cố, kể cả việc Will Smith và Jada Pinkett Smith có người thứ ba.

Hôn nhân của hai người đã trải qua nhiều biến cố.

Hôn nhân lục đục và những mối quan hệ ngoài luồng

Năm 2020, nam ca sĩ trẻ August Alsina khiến cả Hollywood choáng váng khi tiết lộ đã có mối quan hệ tình cảm kéo dài nhiều năm với Jada Pinkett Smith. Điều khiến dân tình sốc hơn cả là August Alsina kém Jada 21 tuổi và là bạn thân của con trai cô.

August Alsina tiết lộ đã hẹn hò với Jada Pinkett Smith.

Trong chương trình Red Table Talk, Jada cũng đã thừa nhận mối quan hệ này và cùng chồng nói về quãng thời gian khó khăn trong cuộc hôn nhân của hai người. Nữ diễn viên cho biết, mối tình vụng trộm này bắt đầu khi cô và Will Smith đang lục đục. Trong thời gian giúp đỡ August Alsina ổn định sức khỏe và tinh thần, cô đã nảy sinh tình cảm với nam ca sĩ trẻ. Cặp đôi sau đó đã chia tay trong hòa bình.

Hai vợ chồng nói về những biến cố trong hôn nhân.

Không chỉ mình Jada, bản thân Will Smith cũng thừa nhận đã có mối quan hệ ngoài luồng. Tuy nhiên, nam tài tử không muốn đào sâu bí mật này. Hiện tại, Jada và Will Smith đang dành thời gian để hàn gắn mối quan hệ. Cặp đôi quyết định tha thứ những lỗi lầm trong quá khứ, không oán trách nhau để vun vén hôn nhân.

Cặp đôi đang trong quá trình hàn gắn hôn nhân.

Cái tát của Will Smith để bảo vệ danh dự của Jada

Tại lễ trao giải Oscar diễn ra vào sáng nay, Will Smith đã tạo nên cảnh tượng chưa từng có khi công khai tát mạnh nam diễn viên hài Chris Rock ngay trên sân khấu, trước toàn bộ khách mời nổi tiếng của làng điện ảnh thế giới.

Will Smith tát Chris Rock sau lời nói đùa vô duyên về vợ.

Nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát này bắt nguồn từ câu đùa của Chris Rock về Jada Pinkett Smith. Cụ thể, nam diễn viên này bày tỏ sự háo hức về phần tiếp theo về bộ phim G.I. Jane và nhắc đến Jada như một ứng cử viên sáng giá cho vai nữ chính vì cả hai đều nổi tiếng với mái đầu trọc.

Câu đùa này không chỉ mang tính miệt thị ngoại hình mà còn xoáy sâu vào nỗi đau bệnh tật của Jada - người đang mắc chứng bệnh rụng tóc. Chứng kiến vợ bị xúc phạm, Will Smith đã tiến thẳng lên sân khấu, tát Chris Rock và nói: “Đừng nhắc tên vợ tôi bằng cái miệng của anh”.

Nữ diễn viên Jada hiện đang mắc chứng rụng tóc vì rối loạn tự miễn dịch.

Sau hành động này, Will Smith lên sân khấu nhận giải Nam chính xuất sắc cho bộ phim King Richard. Trong bài phát biểu, anh xin lỗi Viện Hàn lâm vì có hành động quá khích nhưng không xin lỗi Chris Rock.