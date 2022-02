OTP Son Ye Jin - Hyun Bin là gì mà fan phim Hàn nào cũng 'xin vía' đầu năm?

Bước vào thế giới fangirl Kpop hoặc mọt phim Hàn, bạn phải tập làm quen với những cụm từ, thuật ngữ mới toanh, một trong số đó là OTP.

Theo những fan Kpop lâu năm, OTP là từ viết tắt của One True Pairing - nghĩa là sự ghép cặp giữa các thành viên trong 1 nhóm nhạc hay những diễn viên từng đóng chung một bộ phim. Nói cách khác, OTP tương tự như từ "đẩy thuyền" mà fan Việt Nam thường hay sử dụng.

Đã là fan Kpop mà không một lần đu OTP thì thật uổng phí.

Điều kiện để tạo thành OTP là giữa những cặp đôi này phải có "moment" - khoảnh khắc tương tác qua lại.

Thông thường, fan Kpop sẽ ghép cặp những thành viên thân thiết nhất trong một nhóm nhạc (Karina - Winter của aespa, Jungkook - V của BTS, Jisoo - Jennie của BLACK PINK là những ví dụ điển hình), hai diễn viên đóng cặp trong 1 bộ phim (giống như Cho Yi Hyun - Park Solomon của phim All of us are dead, Park Seo Joon - Park Min Young trong Thư ký Kim sao thế,...)

Karina - Winter là OTP đình đám trong aespa.

Cặp đôi Namra (Cho Yi Hyun) và Lee Su Hyeok (Park Solomon) cũng là OTP đang rất được yêu thích sau All of us are dead.

Hay OTP chỉ bắt đầu thông qua một ánh mắt, một lần gặp gỡ tại sự kiện nào đó hay thậm chí là hai người trông có vẻ xứng đôi vừa lứa dù chưa có bất kỳ tương tác nào. Nếu bạn lỡ đu một OTP "ngang ngược" như thế, cả kiếp fangirl này sẽ rất đau khổ vì phải ngồi chờ "moment" trong mòn mỏi.

Một cái chạm mắt cũng đủ để tạo nên OTP Seulmin (Seulgi và Jimin).

Khi đu OTP, điều hạnh phúc và tuyệt vời nhất đó là cặp đôi đó thật sự yêu đương, hẹn hò ở ngoài đời. Trong số những nghệ sĩ Hàn được "đẩy thuyền", Son Ye Jin và Hyun Bin có lẽ là OTP gây bùng nổ nhất khi công khai hẹn hò sau một quãng thời gian dài.

OTP đỉnh nhất phim Hàn - Hyun Bin và Son Ye Jin.

Xuất phát từ đồng nghiệp rồi thành bạn thân, Son Ye Jin và Hyun Bin đã không ít lần yêu nhau trên màn ảnh, nhưng ngoài đời lại liên tục bỏ lỡ nhau dù fan gán ghép vô cùng mạnh mẽ. Đi một vòng lớn, OTP này gặp lại trong Hạ Cánh Nơi Anh và tặng fan món quà không thể ý nghĩa hơn: tin tức hẹn hò được khui bởi Dispatch.

Từ khi bên nhau, OTP này liên tục phát "đường" cho người hâm mộ bằng những hành động vô cùng ngọt ngào. Gần đây còn có tin tức rằng Son Ye Jin - Hyun Bin đang tính chuyện về chung một nhà. Nếu điều này trở thành sự thật thì đây chính là OTP đỉnh nhất phim Hàn. Đó là lý do vì sao mà rất nhiều fan Kpop xin vía cặp đôi này để các OTP khác nhanh chóng trở thành sự thật.

Ai cũng muốn xin vía OTP này vì quá ngọt ngào, hạnh phúc.

Ngoài Son Ye Jin - Hyun Bin, showbiz Hàn còn nhiều OTP thành công như Lee Bo Young - Jisung, G-Dragon - Jennie, Park Shin Hye - Choi Tae Joon, Hyeri - Ryu Jun Yeol,... Bên cạnh đó, có không ít OTP đang được fan ngày đêm cầu nguyện sớm yêu nhau thật, nổi nhất là Lisa (BLACKPINK) và Jungkook (BTS), V (BTS) và Jisoo (BLACKPINK), Jisoo - Jung Hae In, Irene - Park Bo Gum,...