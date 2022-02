Nhìn kỳ tích của tuyển nữ, bóc nhanh 3 ‘bí thuật’ để thành công dù gặp khó khăn

Đã 4 ngày sau khi tuyển bóng đá nữ Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành được vé dự World Cup, niềm tự hào lâng lâng trong lòng dân mạng vẫn chưa nguôi. Trong khi ai nấy không hết lời ca tụng thành tích rực rỡ này, ít người chú ý đến hành trình để có được thành công ngày hôm nay của các cô gái không phải tự nhiên mà có.

Nhiều người có thể đã biết hoặc không, tuyển nữ của chúng ta đã trải qua những khó khăn chồng khó khăn khi đến với giải đấu này nói riêng và cả hành trình theo đuổi đam mê với quả bóng tròn nói chung. Từ trở ngại về việc mắc Covid-19 đến những bất cập, thiệt thòi khi là con gái mang nghiệp quần đùi áo số, các tuyển thủ của chúng ta vẫn âm thầm cống hiến, theo đuổi đam mê và chờ ngày tỏa sáng.

Thành công ngày hôm nay của họ chính là một tấm gương rõ rệt nhất cho giới trẻ. Đừng nghĩ thành công họ đạt được là phép màu, là điều gì xa vời vì đó hoàn toàn là những điều mà bạn cũng có thể làm được nếu thấu hiểu những điều sau:

Tinh thần quan trọng không thua kỹ năng

Trong nhiều thế kỷ qua, sức mạnh ý chí của con người trong cuộc sống luôn mang một thông điệp tinh thần vô cùng to lớn. Người thành công không chỉ đơn giản có kỹ năng, tài giỏi mà còn cần có một tinh thần mạnh mẽ, vững vàng. Người có ý chí và nghị lực là người luôn đương đầu với mọi khó khăn thử thách, là người dám nghĩ, dám làm, dám sống.

(Ảnh: Dazed)

Đừng chỉ biết tự trách bản thân vì mình sinh ra không được may mắn hơn người khác hay than thở vì gặp phải trắc trở. Dù ở trong hoàn cảnh nào cũng phải biết cố gắng để biến những điều không may mắn thành động lực để làm nên bản lĩnh và bước đến thành công.

Ý chí giúp chúng ta khắc phục những khó khăn và thử thách, rèn cho ta niềm tin và thúc đẩy chúng ta luôn hướng về phía trước. Nick Vujicic từng nói "Không có mục tiêu nào quá lớn, không có ước mơ nào quá xa vời", chị Đặng Thùy Trâm từng nói "Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố" tất cả đều chứa đựng trong đó những thông điệp lớn lao về ý chí và nghị lực.

Hãy yêu những gì mình làm

Một trong những huyền thoại không thể không nhắc tới trong thế giới công nghệ - Steve Jobs đã để lại cho nhân loại những bài học bổ ích về sự vượt khó, rất đáng để thế hệ sau suy ngẫm và học hỏi. “Yêu những gì mình làm là cách duy nhất để làm công việc một cách tuyệt vời nhất. Nếu bạn không tìm thấy lý tưởng này, hãy tiếp tục tìm kiếm, đừng nản”, ông chia sẻ.

(Ảnh: Pinterest)

Thực tế cuộc sống đã chứng minh, chỉ khi cảm thấy yêu thích những gì mình làm mới có thể giúp bạn vượt qua được mọi khó khăn. Những khó khăn đó thách thức lòng kiên trì và cũng là thể hiện sự tâm huyết, tình yêu của bản thân dành cho một dự án, một định hướng, một công việc hay một ước mơ mình đang ấp ủ và khát khao thực hiện.

Tuy nhiên, nên chuẩn bị trước tâm lý rằng làm những điều mình thích có thể sẽ không dễ dàng. Khi bạn nghĩ về một cuốn sách hay một bộ phim, thì sự phát triển của nhân vật chính là điều quan trọng nhất. Bạn cũng chính là nhân vật chính của cuộc đời mình. Thay vì lo sợ, bạn phải tìm kiếm và đối mặt với những thách thức.

Một cuộc sống dễ dàng không bao giờ là một câu chuyện hấp dẫn. Thách thức sẽ tôi luyện cho bạn một ý chí mạnh mẽ và một cuộc sống thành công.

Đừng vội từ bỏ!

(Ảnh: Laura Callaghan)

Từ bỏ – một quyết định nhanh chóng và đơn giản trong mọi trường hợp. Hầu hết chúng ta đều lựa chọn phương án từ bỏ giấc mơ, đam mê, sở thích của mình chỉ vì gặp một chút khó khăn, thách thức.

Bạn vừa nghĩ tới những thất bại mà mình đã trải qua? Bạn thất vọng, đau khổ, mất niềm tin vào cuộc sống, bạn muốn từ bỏ mọi thứ… Ai trong chúng ta cũng sẽ trải qua những cảm giác khó chịu đó trong đời. Nhưng lời khuyên cho bạn là hãy vượt qua những cảm xúc tiêu cực lúc đó và bình tĩnh nhìn nhận mọi thứ.

Gặp “chướng ngại vật” thì đi chậm lại chứ đừng quay đầu. Hãy luôn nhắc mình: “Tôi là một người đi chậm, nhưng không bao giờ đi lùi” (A.Braham Lincoln).