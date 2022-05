Nam idol có gốc hoàng gia, đẹp trai giàu có nhưng lại bị 'bóc mẽ' thế này

Super Junior là một trong những nhóm nhạc có thời gian hoạt động dài kỷ lục ở Hàn Quốc. Ở thời kỳ đỉnh cao, các thành viên trong nhóm đều rất nổi tiếng, đặc biệt là Choi Siwon - người đảm nhiệm vai trò trung tâm của nhóm. Sau khi Super Junior giảm tần suất hoạt động, Siwon chuyển hướng sang theo đuổi con đường diễn xuất.

Choi Siwon là một trong những thành viên nổi tiếng nhất Super Junior.

Ngoài sự nghiệp idol - diễn viên thành công, Choi Siwon còn được biết đến là “rich kid” thứ thiệt ở Hàn Quốc. Anh sinh ra trong một gia đình có dòng dõi hoàng gia. Bố của Choi Siwon là cháu chính tộc của vua Cheoljong đời thứ 25 tại triều đại Joseon. Mẹ anh chàng là hậu duệ của vua Hyojong đời thứ 17, cũng thuộc triều đại này. Do đó, Siwon chính là cháu của cả hai vị vua, truyền nhân chính tộc của hoàng gia xứ kim chi.

Nam idol xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt.

Xuất thân danh giá, những thành viên trong gia đình Choi Siwon nhanh chóng trở nên giàu có nhờ nền tảng giáo dục tốt và tài năng kinh doanh sớm bộc lộ.

Bố anh hiện đang nắm giữ chức CEO của hãng dược phẩm nổi tiếng Boryung Medience, trước đó ông là Giám đốc của Slim Fashion - thương hiệu thời trang trẻ em nổi tiếng. Mẹ của nam thần tượng là quan chức cấp cao trong bộ ngoại giao.

Khối tài sản của gia đình anh trở nên ngày một “khủng” hơn khi họ nắm giữ cổ phần đáng kể của Hyundai Department Store - một trong ba hệ thống siêu thị lớn nhất Hàn Quốc.

Gia đình anh có tài sản ròng ước tính hơn 600 triệu USD (hơn 13,8 nghìn tỷ đồng).

Bản thân Choi Siwon cũng là một người đàn ông thành đạt và giàu có. Với tư cách là thành viên của Super Junior, anh đã kiếm được hàng triệu won nhờ vào bán album, đi tour vòng quanh thế giới và làm đại diện cho các nhãn hàng.

Sự nghiệp diễn xuất của Siwon cũng được đánh giá cao khi tham gia vào các bộ phim thành công như She was pretty; Revolution of Love; Work Later, Drink Now,...

Choi Siwon sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ ở Seoul được mua bằng chính thu nhập của anh chàng.

Có tất cả từ gia thế, ngoại hình và tài năng nhưng Siwon lại không phải anh chàng đào hoa, sát gái. Thành viên cùng nhóm Kim Heechul mới đây đã tiết lộ, suốt 20 năm qua anh chưa từng thấy Siwon hẹn hò với bất kỳ một cô gái nào.

"Em quen Siwon 20 năm rồi nhưng em chưa bao giờ thấy cậu ấy hẹn hò hay tán tỉnh 1 cô gái nào cả", Heechul khẳng định.

Chơi với nhau gần 20 năm nhưng Heechul chưa từng thấy Siwon hẹn hò hay tán tỉnh cô gái nào.

Mặc dù chỉ là lời một phía của Heechul nhưng nhiều fan ruột của Super Junior cũng tin rằng Siwon đã độc thân một thời gian dài. Từ khi gia nhập làng giải trí, nam idol chưa từng vướng tin đồn hẹn hò, giới săn ảnh cũng chưa từng chụp lại được bất kỳ khoảnh khắc thân mật nào giữa anh và cô gái khác.

Ở độ tuổi 36, Siwon vẫn không có ý định kết hôn, anh dành thời gian tận hưởng cuộc sống, đi đóng phim và làm Vlog trên trang YouTube cá nhân.