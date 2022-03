Mỹ nhân Vbiz lấy chồng giàu được dư luận ngưỡng mộ: Tất cả nhờ vào cách sống

Mặc dù trai tài gái sắc đi với nhau là chuyện bình thường nhưng vì những thị phi bủa vây trong showbiz mà chuyện “đại gia cặp chân dài” ngày càng trở nên xấu xí trong mắt khán giả.

Thế nhưng, 4 mỹ nhân dưới đây lại khiến dư luận ngưỡng mộ hơn cả vì lấy được người chồng không chỉ giàu có mà còn rất yêu thương vợ. Điều đặc biệt, kể từ khi kết hôn, những ngôi sao này chưa một lần chịu tiếng xấu ăn bám chồng bởi chính bản thân họ vốn đã xuất sắc và không thị phi.

Tăng Thanh Hà

Louis Nguyễn - ông xã Tăng Thanh Hà không chỉ là thiếu gia của một gia tộc giàu có sở hữu khối tài sản lên đến 3000 tỷ đồng mà còn là một doanh nhân có tài, một quý ông lịch thiệp và một người chồng hết lòng vì vợ con.

Vợ chồng Tăng Thanh Hà.

Bản thân Tăng Thanh Hà trước khi yêu và cưới Louis Nguyễn cũng đã là ngôi sao hạng A của showbiz, sự nghiệp rực rỡ với hàng loạt phim đình đám như Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế,... Nàng ngọc nữ có đời tư sạch, học vấn cao khi tốt nghiệp đại học RMIT.

Tăng Thanh Hà là mỹ nhân hàng đầu showbiz Việt.

Lấy chồng, mỹ nhân họ Tăng dần rút khỏi showbiz và phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng. Bận rộn là vậy nhưng cô vẫn chăm sóc gia đình chu đáo, thường xuyên trổ tài nấu ăn như đầu bếp chuyên nghiệp để chồng và các con thưởng thức.

Tổ ấm hạnh phúc nhờ vào một tay vun vén của nàng ngọc nữ.

Bảo Thy

Bảo Thy kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh vào năm 2020. Kể từ sau khi về chung một nhà, Phan Lĩnh hết lòng yêu chiều vợ, thường xuyên tặng những món quà đắt đỏ như biệt thự, siêu xe trị giá 10.000 USD (2,3 tỷ đồng) và các chuyến du lịch sang trọng tại các resort hàng đầu. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ chứng tỏ mức độ giàu có của vị đại gia này.

Kết hôn với đại gia Phan Lĩnh, Bảo Thy được chiều như bà hoàng.

Chồng Bảo Thy giàu có, và cô cũng thế. Bản thân Bảo Thy là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, sinh ra trong gia đình kinh doanh bất động sản. Mặc dù vậy, Bảo Thy vẫn sống tự lập, kiếm tiền dựa vào tài năng.

Cô nổi tiếng từ rất sớm nhờ loạt hit Công chúa bong bóng, Please tell me why, Ngôi nhà hoa hồng, Sorry,... Trước khi làm ca sĩ, Bảo Thy đã là người mẫu của nhiều nhãn hàng, hợp đồng lên đến cả nghìn đô. Số tài sản khổng lồ của cô còn đến từ tiền bản quyền các bài hát được bán để làm nhạc chờ điện thoại khi dịch vụ này còn phổ biến.

Cuộc sống nhung lụa của "Công chúa bong bóng".

Minh Hằng

Mặc dù Minh Hằng khẳng định chồng sắp cưới không phải đại gia, tuy nhiên người đàn ông này đã ngồi ở vị trí Phó Tổng giám đốc công ty dệt may ở Long An. Nhìn chiếc nhẫn đính hôn gắn kim cương “khủng” được Minh Hằng khoe trên trang cá nhân, người hâm mộ đều cho rằng chồng Minh Hằng là đại gia đích thực chứ không khiêm tốn như cô khẳng định.

Chiếc nhẫn cầu hôn của Minh Hằng đính đá rất to.

Minh Hằng không xem chồng là đại gia có lẽ vì cô đã là đại gia có tiếng ở Vbiz. Sự nghiệp diễn viên, người mẫu đại diện của các nhãn hàng, giám khảo các cuộc thi và mới đây là sản xuất phim đều thành công mang đến cho Minh Hằng số tài sản khủng khi tuổi còn rất trẻ.

Minh Hằng sở hữu cả núi đồ hiệu.

Cô sở hữu 1 căn biệt thự, 1 căn hộ cao cấp và siêu xe đắt đỏ.

Đông Nhi

Mối tình 10 năm của Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã có một cái kết đẹp là một siêu đám cưới không thể hoành tráng, lãng mạn và đắt đỏ hơn. Ít khi chia sẻ về gia đình nhưng người hâm mộ đều biết rõ Ông Cao Thắng là một đại gia ở Vbiz. Nam ca sĩ là thiếu gia tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng, ngoài ra anh tự mình kinh doanh khu vui chơi giải trí và mở một công ty đào tạo và quản lý nghệ sĩ.

Siêu đám cưới chứng tỏ sự giàu có của gia đình đôi bên.

Đông Nhi cũng không phải dạng vừa khi là một trong những giọng ca nữ hàng đầu của làng nhạc Việt. Cô luôn chăm chỉ ra các sản phẩm âm nhạc, đi show, đóng phim nên vẫn giữ được nhiệt dù đã gia nhập Vbiz từ lâu. Trước khi cưới, Đông Nhi có thể tự sắm xe Audi A7 trị giá 3,5 tỷ đồng và một xế hộp màu đỏ khác có giá 13 tỷ đồng. Nữ ca sĩ cũng tự mua biệt thự sang trọng ở quận 7.

Đông Nhi là người tự chủ kinh tế từ lâu.

Giờ đây, đã làm vợ và làm mẹ nhưng Đông Nhi vẫn miệt mài với sự nghiệp ca hát. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng rất đắt show, sự kiện hay hợp đồng quảng cáo.