Món gà ướp gia vị lạ ở An Giang, khách phải chờ cả tiếng mới được thưởng thức

Hồ Ô Thum là một thắng cảnh rất nổi tiếng ở An Giang. Đây là địa điểm thu hút khách du lịch nhờ vào cảnh quan sơn thủy hữu tình, mặt hồ phẳng lặng, xanh biếc tựa lưng vào triền núi, cây cối xung quanh tươi tốt, mát mẻ.

Hồ Ô Thum nổi tiếng ở An Giang. (Ảnh minh họa)

Du khách đặt chân đến đây không chỉ được trải nghiệm cảnh thiên nhiên tuyệt sắc mà còn có cơ hội thưởng thức gà đốt Ô Thum - một trong những món ăn ngon có tiếng của địa phương. Có nguồn gốc từ Campuchia, món ăn này du nhập vào An Giang và qua nhiều năm trở thành đặc sản có hương vị độc đáo khiến ai ăn vào cũng phải vấn vương.

Gà đốt Ô Thum nổi tiếng gần xa. (Ảnh: Henry Dương)

Để tạo ra hương vị khác lạ ấy, người dân địa phương đã sáng tạo ra cách chế biến rất đặc biệt không đâu có. Ngoài những nguyên liệu thường dùng để ướp gà nướng như muối, sả, ớt, tỏi,... thì lá chúc đóng vai trò là gia vị không thể thiếu, làm nên mùi thơm và vị ngọt đặc trưng không lẫn vào đâu được của món ăn này.

Lá chúc đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên hương vị đặc trưng của món ăn này. (Ảnh minh họa)

Lá và quả chúc. (Ảnh minh họa)

Gà được chọn để mổ thịt phải là loại gà đồi, nặng chừng 1,3kg - 1,8kg, loại gà này tuy nhỏ nhưng thịt rất chắc và ngọt. Ngay cả khi đông khách, các chủ quán ở Ô Thum cũng không chế biến sẵn mà chỉ sơ chế và tẩm ướp gà với gia vị, sau đó nướng trực tiếp và bán cho thực khách nên miếng gà lúc nào cũng tươi ngon, mềm ngọt chứ không khô vì để ngoài không khí quá lâu.

Gà đốt thường là những con gà đồi nặng chưa đến 2kg, "nhỏ nhưng có võ". (Ảnh: LT)

Gà đồi được đốt nguyên con trên lửa lớn rồi nhỏ dần cho đến khi thịt chín đều còn da thì giòn giòn. Sau khoảng 40 phút - 1 tiếng từ lúc gọi món, thực khách sẽ được nhận một con gà thơm nức, da vàng ruộm, vị ngọt đậm đà và đặc biệt là mùi thơm đặc trưng không lẫn đi đâu được. Thời gian chờ khá lâu nhưng không khách nào bỏ về vì ai cũng tò mò về hương vị của món ăn này.

Sau khi đốt xong, gà có màu vàng vô cùng hấp dẫn. (Ảnh minh họa)

Chủ quán phục vụ món ăn này kèm theo một chiếc kéo để thực khách tự xẻ thịt, một đĩa rau gỏi và một chén nước chấm đậm vị. Xé gà đến đâu, khói và mùi thơm tỏa ra đến đấy, kích thích toàn bộ vị giác. Thịt gà vốn đã đậm đà, giờ lại được ăn kèm với rau sống thanh mát và nước mắm ngon lại càng hấp dẫn hơn nữa.

Món này thường ăn kèm với rau trộn gỏi và nước chấm đậm đà. (Ảnh minh họa)

Du khách tự xé gà bằng kéo. (Ảnh: L.T)

Thưởng thức một món ăn ngon giữa không gian sông nước, núi non đầy nên thơ quả là một trải nghiệm du lịch không gì sánh được. Đó là lý do vì sao Ô Thum ngày càng đông khách, trở thành địa điểm nổi tiếng của tỉnh An Giang.