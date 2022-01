Mặt mũi biến dạng vì tai nạn, ca sĩ Hàn lột xác và có cái kết mỹ mãn sau 10 năm

So Yeon từng là giọng ca chính của nhóm nhạc nổi tiếng một thời T-ARA. Khi nhóm còn ở đỉnh cao, So Yeon là một trong những thành viên đông fan nhờ giọng hát ngọt ngào, truyền cảm và gương mặt xinh xắn.

So Yeon là giọng ca chính của nhóm nhạc đình đám T-ARA.

Thế nhưng, vào năm 2012, trên đường chạy lịch trình, chiếc xe chở So Yeon đã bị mất lái và 2 lần đâm vào dải phân cách trước khi bị lật ngửa. Tai nạn nghiêm trọng khiến nữ ca sĩ phải nhập viện gấp trong đêm. Hình ảnh hiếm hoi được tiết lộ cho thấy So Yeon phải đeo nẹp cổ, gương mặt sưng phù khiến fan không khỏi lo lắng.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng.

Thành viên T-ARA phải dùng nẹp cổ, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi và đau đớn.

Sau khi bình phục, So Yeon xuất hiện với gương mặt có nhiều điểm khác lạ. Chiếc mũi cao và cánh mũi nhỏ bất thường. Điều này làm dấy lên nghi vấn So Yeon đã can thiệp dao kéo. Người hâm mộ cho rằng, gương mặt của So Yeon đã bị ảnh hưởng sau vụ tai nạn nghiêm trọng nên buộc phải chỉnh sửa lại.

Chiếc mũi đầy khác lạ của So Yeon sau tai nạn.

Thời gian sau này, T-ARA vướng tin đồn nghiêm trọng nên không còn nổi tiếng như xưa. Sự nghiệp của So Yeon cũng không mấy nổi bật. Gần đây, cô ra mắt single mới nhưng không nhận được sự chú ý từ công chúng.

Ngoại hình So Yeon ở thời điểm hiện tại.

Trái ngược với sự nghiệp ảm đạm, đường tình duyên của So Yeon lại viên mãn hơn hẳn. Sắp tới đây, nữ ca sĩ sẽ kết hôn với cầu thủ Cho Yu Min sau 3 năm hẹn hò. Thời gian qua, cô luôn kín tiếng về đời tư nên tin tức kết hôn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng.

So Yeon sắp kết hôn cùng cầu thủ nổi tiếng.

Chồng sắp cưới của So Yeon sinh năm 1996, kém Soyeon tận 9 tuổi. Anh hiện đang chơi cho đội Suwon FC và đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Anh đã cùng đội tuyển U23 Hàn Quốc giành Huy chương vàng tại ASIAD 2018.

Mặc dù không còn hoạt động thường xuyên trong showbiz, thế nhưng cuộc sống hiện tại của So Yeon đã làm fan yên tâm phần nào khi cô sắp có một tổ ấm của riêng mình.