Lý do tinh tế ẩn sau những quy định nghiêm ngặt trong đám cưới của Minh Hằng

Đám cưới của Minh Hằng và doanh nhân Trần Quốc Bảo sắp diễn ra tại Vũng Tàu vào ngày 18/6 tới đây. Những ngày này, cô dâu - chú rể đã gửi thiệp cưới đến bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, qua đó hé lộ những quy định nghiêm ngặt dành riêng cho khách mời.

Trên mạng xã hội, dư luận phản ứng trái chiều trước những yêu cầu mà Minh Hằng đặt ra. Có người cho rằng nữ ca sĩ quá khắt khe, dễ khiến khách mời cảm thấy không thoải mái. Nhưng cũng có nhiều ý kiến ủng hộ Minh Hằng, vì đám cưới là cột mốc quan trọng mang tính riêng tư và chủ nhân buổi tiệc hoàn toàn có quyền quyết định tổ chức hôn lễ theo cách mà họ muốn.

Thiệp mời đám cưới của Minh Hằng.

Tuy nhiên, Minh Hằng cho biết cô đã hỏi ý kiến của gia đình hai bên lẫn khách mời trước khi in thiệp cưới. Những quy định in trên thiệp đều có lý do riêng, qua đó cho thấy sự tinh tế của nữ ca sĩ khi đặt khách mời lên trên hết.

Quy định màu sắc của trang phục

Khách mời đến dự tiệc cưới tại bãi biển của Minh Hằng bắt buộc phải mặc những trang phục đúng với những tông màu đã in sẵn trên thiệp mời. Cô dâu cho biết, việc mặc đúng dresscode sẽ giúp khách mời đẹp hơn khi lên hình.

Bảng màu được Minh Hằng đính kèm trong thiệp mời.

Bản thân là người làm nghệ thuật nhưng Minh Hằng không muốn chỉ tỏa sáng một mình mà bạn bè, người thân cũng phải thật lung linh. Việc quy định màu sắc cũng giúp khách mời dễ dàng chọn lựa trang phục hơn, tránh việc bị lạc quẻ giữa không gian của buổi tiệc.

Nhóm bạn thân của Minh Hằng diện dresscode trắng trong một buổi tiệc.

Khách mời không mang giày cao gót

Không chỉ quần áo, Minh Hằng còn đặc biệt lưu ý khách mời không mang giày cao gót, thay vào đó là các mẫu giày đế bệt, đế bằng. Quy định này nhằm đảm bảo an toàn cho khách mời. Tiệc được tổ chức trên bãi biển, việc mang giày cao gót có thể gây khó khăn, thậm chí là nguy hiểm cho khách mời khi di chuyển.

Cô dâu Minh Hằng ra quy định không mang giày cao gót là vì muốn khách mời được thoải mái và tránh những tai nạn không đáng có.

Quy định này dựa trên trải nghiệm thực tế của Minh Hằng và tai nạn đáng tiếc của cô bạn thân Khả Ngân. Minh Hằng tâm sự bản thân đã cảm thấy vô cùng bất tiện vì mang giày cao gót khi đi đám cưới của Đông Nhi. Khi ấy, đế giày lún sâu xuống cát khiến cô không thể di chuyển thuận tiện. Khả Ngân còn không may dẫm trúng mảnh sành khi tháo giày cho thoải mải, sau đó phải vào bệnh viện cấp cứu.

Minh Hằng và Khả Ngân đã có trải nghiệm khó quên khi mang giày cao gót dự tiệc cưới trên bãi biển của Đông Nhi.

Khách mời không dẫn theo trẻ em

Đây chính là quy định gây tranh cãi nhiều nhất trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên, với Minh Hằng, cô luôn đặt sự an toàn và thoải mái của khách mời lên trên hết. Hội trường cưới thường có nhiều thiết bị điện tử và đồ đạc tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho trẻ em khi không có sự giám sát của người lớn.

Không chỉ Minh Hằng, nhiều sao Việt khác như Trường Giang - Nhã Phương, Đàm Thu Trang cũng ra quy định khách mời không đính kèm trẻ em khi dự tiệc.

Minh Hằng, cũng như nhiều ngôi sao khác đưa ra quy định này, chắc hẳn mong muốn khách mời được tận hưởng không khí buổi tiệc một cách trọn vẹn, không vướng bận chuyện chăm con hay lo lắng về sự an nguy của con trẻ.