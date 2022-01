'Lão phật gia' Tùng Yuki: Diễn viên kiêm vệ sĩ của loạt sao lớn từ Đông sang Tây

Tùng Yuki hay Nguyễn Văn Tùng là cái tên không còn quá xa lạ ở showbiz Việt. Khán giả thường bắt gặp ông trong những mẫu quảng cáo trên ti vi hoặc một số vai diễn trong phim truyền hình hoặc điện ảnh.

Tùng Yuki từng đóng vai bố Bảo Nam trong Bỗng Dưng Muốn Khóc.

Vì gương mặt hiền lành, phúc hậu nên ông thường được giao những vai tốt, chính trực.

Thế nhưng, bên cạnh nghề diễn, Tùng Yuki còn có công việc chính là vệ sĩ cho nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong nước và không ít nghệ sĩ nước ngoài khi đến Việt Nam. Ông cũng có công ty vệ sĩ riêng có quy mô lên đến 2500 nhân viên.

Ông có công ty vệ sĩ riêng với 2500 nhân viên.

Trong các sự kiện tầm cỡ, đích thân Tùng Yuki sẽ đứng ra bảo đam an ninh và sự an toàn cho nhiều nghệ sĩ như Ông Cao Thắng - Đông Nhi, Ngọc Trinh, Trường Giang - Nhã Phương,... Bên cạnh đó, ông từng làm vệ sĩ cho các ngôi sao nổi tiếng quốc tế như Lê Minh, Cổ Thiên Lạc, SNSD, Jang Dong Gun, Hoa hậu Trương Tử Lâm, So Ji Sub…

Loạt nghệ sĩ Việt được Tùng Yuki bảo vệ trong các sự kiện.

Tùng Yuki làm vệ sĩ cho nhiều sao quốc tế đến Việt Nam.

Mặc dù đã hoạt động trong showbiz nhiều năm nhưng Tùng Yuki rất kín tiếng về đời tư. Ông không công khai danh tính vợ con cũng ít khi trải lòng về cuộc sống gia đình. Trong lần hiếm hoi chia sẻ về bà xã, Tùng Yuki tiết lộ vợ không thích ông đóng phim vì sợ chồng bị cám dỗ. Ngược lại, các con rất thích xem bố diễn và thường xuyên theo dõi qua màn ảnh nhỏ.

Tùng Yuki rất kín tiếng chuyện đời tư, ông không công khai danh tính vợ con.

Ở độ tuổi 60, Tùng Yuki vẫn giữ được phong độ, sức khoẻ dẻo dai, nhanh nhẹn. Dù hoạt động giải trí nhưng nam diễn viên lại lựa chọn cuộc sống êm đềm và từng cô độc trong showbiz để "sống đúng với mình".

Ở độ tuổi 60, Tùng Yuki vẫn chăm chỉ luyện tập thể hình và có thân hình săn chắc.

Ông cũng có gu thời trang rất năng động, trẻ trung.

Với gương mặt hiền lành, phúc hậu cùng vẻ ngoài vững chãi, đáng tin cậy, thế nên dù không hoạt động sôi nổi trong mảng nghệ thuật nhưng Tùng Yuki cũng được rất nhiều người mến mộ.