Lạc vào ‘tuyệt tình cốc’ xứ Thanh đẹp nguyên sơ, thanh bình như tranh vẽ

Danh thắng Kim Sơn nằm ở xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 40 km được biết đến như một “Tràng An thu nhỏ” bởi cảnh non nước hữu tình đầy thơ mộng.

Cảnh non nước hữu tình yên bình và đầy thơ mộng. (Ảnh: Quách Nam)

Nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng một quần thể địa chất với các dãy núi, đầm nước, hang động kết hợp tạo nên một bức tranh phong cảnh nguyên sơ, hùng vĩ nhưng không kém phần lãng mạn, huyền bí của núi rừng xứ Thanh.

Quần thể núi đá, hang động tại danh thắng Kim Sơn (Ảnh: Triệu Cơ)

Danh thắng Kim Sơn nổi bật với dãy núi đá gồm 29 ngọn núi phân bổ khắp vùng đầm nước lớn. Theo lịch sử, sự hình thành của dãy núi này đã được ghi nhận xuất hiện từ khoảng đầu thế kỷ thứ 16. Dãy núi kỳ vĩ, sững sừng nhìn từ xa như những tòa lâu đài nằm men theo sông Mã, uốn lượn quanh co khoảng hơn 10 dặm.

(Ảnh: Triệu Cơ)

Đan xen với dáng đứng cao vời vợi của những ngọn núi là 7 hang động huyền ảo thông qua nhau. Trong đó, động Ngọc Kiều là động đầu tiên trong số 7 động và có không gian tương đối rộng với chiều dài 54 m, rộng 17 m và sở hữu địa hình hiểm trở. Những thạch nhũ với hình dáng kỳ dị, độc lạ như mở ra một thế giới bí ẩn hớp hồn người lữ khách lạc bước đến tham quan.

Hang động với những thạch nhũ đủ hình thù kỳ bí. (Ảnh: @khanh_linh0209)

Không chỉ có núi, hang, đầm, danh thắng Kim Sơn còn lưu luyến chân người với dòng suối Ấu hiền hòa, trong lành chảy dọc bên những hàng cỏ cây rực rỡ màu sắc tạo nên bối cảnh check-in đẹp mơ màng.

Phong cảnh thơ mộng nơi đây trở thành điểm check-in lý tưởng. (Ảnh: Quyên Trịnh)

Ngoài sở hữu cảnh sắc hữu tình, danh thắng Kim Sơn cũng là một điểm du lịch tâm linh với ngôi chùa Linh Ứng cổ kính, nép mình ngay bên vách núi. Chùa vừa là nơi để du khách thập phương đến dâng hương khấn nguyện, vừa là điểm chiêm ngưỡng toàn bộ thắng cảnh từ trên cao với bầu khí trời trong lành, thoáng đãng nơi miền sơn cước.

Một góc chùa Linh Ứng dưới chân núi. (Ảnh: baothanhhoa)

(Ảnh: Tuyết Băng)

Chỉ cần hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và tận hưởng sự yên bình nơi đây, bao muộn phiền phút chốc như được gột sạch, thư thái và tĩnh tại đến không ngờ.

(Ảnh: Danh thắng Kim Sơn)

(Ảnh: Phạm Ngọc)

(Ảnh: Danh thắng Kim Sơn)

Với vẻ đẹp tự nhiên vốn có cùng bầu không khí an yên tránh xa những tiếng ồn và bụi đường của phố thị, danh thắng Kim Sơn từ lúc nào đã trở thành một điểm đến nổi tiếng với du khách gần xa khi đến Thanh Hóa.

Nếu có dịp tham quan vùng đất này, đừng quên dạo một vòng quanh đầm nước dưới chân các ngọn núi hùng vĩ, và len lỏi sâu trong các hang động để được nhìn ngắm một vẻ đẹp rất khác của xứ Thanh.