Khung cảnh thơ mộng của những hàng thốt nốt tuyệt đẹp chỉ có ở An Giang

Nếu như có ai đó hỏi rằng, An Giang ngoài Châu Đốc nổi tiếng, rừng tràm Trà Sư xanh mát, núi Cấm hùng vĩ và cả “tuyệt tình cốc” trên đồi Tà Pạ, thì còn gì đẹp nữa không? Câu trả lời là có.

Về An Giang, khách du lịch sẽ bắt gặp một loại cây đặc trưng đã gắn bó sâu sắc với người dân nơi đây – cây thốt nốt. Tên gọi “thốt nốt” do người địa phương đọc chệch từ tiếng Khmer là “th’not”.

Cây thốt nốt hiện hữu khắp mọi nơi dọc miền quê An Giang, từ những con đường uốn cong rợp mát đến những cánh đồng lúa bạt ngàn hay những ngọn núi hùng vĩ giữa đồng bằng cũng đều có bóng dáng loài cây ấy. Chính vì vậy An Giang được mệnh danh là xứ sở của cây thốt nốt.

(Ảnh: Trinh Nghi)

Khi nói đến loài cây này, người ta thường nhắc đến vùng Tịnh Biên, Tri Tôn là nơi có những hàng thốt nốt nổi tiếng. Đến đây, bạn có thể thỏa sức bấm máy để lưu lại vẻ đẹp của bức tranh làng quê bình dị.

Đặc biệt, đến An Giang du khách càng dễ say lòng với cụm cây thốt nốt hình trái tim ở Tri Tôn. Giữa cánh đồng lúa bạt ngàn cùng nắng vàng đặc trưng của An Giang, cây thốt nốt hình trái tim này càng trở nên nổi bật hơn cả bởi sự đồng điệu cả về màu sắc và cảnh vật. Dù đứng từ xa hay gần, bạn cũng có thể check in để thu thập những bức ảnh siêu lung linh, ảo diệu.

(Ảnh: Thăng Long)

(Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn)

Du khách thường nói đến thốt nốt “trái tim”, thốt nốt “cô đơn”, thốt nốt “sinh đôi” nhưng ấn tượng nhất không thể không kể đến hàng cây thốt nốt ở núi Phú Cường, An Nông, Tịnh Biên, An Giang. Những hàng cây cao ngút ngàn, tỏa bóng mát dưới ánh nắng rực rỡ tạo nên hình ảnh tuyệt đẹp như tranh vẽ.

(Ảnh: Lâm Ngọc Thái)

(Ảnh: Lâm Nguyễn)

(Ảnh: Vy Võ)

Các bạn đến check-in hãy có ý thức không xả rác bừa bãi, không đạp lên ruộng lúa, không để lại gì ngoài dấu chân, không lấy bất cứ thứ gì ngoài những bức ảnh nhé.