‘Khu vườn’ xương rồng hướng thẳng ra biển - điểm check-in cho mùa hè thơ mộng

Mảnh đất “hoa vàng cỏ xanh” Phú Yên từ lâu đã nổi tiếng với vẻ thơ mộng, trữ tình, một bước là tạo ra ngàn bức ảnh sống ảo. Từ những cảnh đẹp nổi tiếng hay chỉ là các góc nhỏ ven đường, Phú Yên luôn biết cách khiến mọi người say đắm bởi vẻ đẹp của mình.

Lang thang gần Bãi Xép, bạn sẽ bắt gặp một góc những bãi xương rồng tự nhiên, không người trồng cũng chẳng có sự sắp đặt nào nhưng lại tạo nên bối cảnh lên hình đẹp ngất ngây.

"Khu vườn" xương rồng hướng về phía biển ở Bãi Xép. (Ảnh: myanh.ma)

Bãi Xép thuộc xã An Chấn, huyện Tuy An, cách thành phố Tuy Hòa khoảng 14km về phía Bắc. Vẻ đẹp của bức tranh miền biển kết hợp bởi nắng gió, núi non và đại dương xa xăm ở Bãi Xép không quá xa lạ với du khách từng đặt chân đến nơi đây. Tuy nhiên, nếu nói về điểm nhấn khiến nhiều người ấn tượng ở Phú Yên, chắc chắn phải kể đến những bụi xương rồng nhô ra trước biển đầy độc đáo.

Con đường mòn ngập những rặng xương rồng đầy sức sống giữa cái nắng gió miền Trung. (Ảnh: hoang.gnaoh)

Hòa vào cảnh biển xanh cát vàng, ở phía trên các bậc đá sừng sững hùng vĩ là một “khu vườn” xương rồng dày đặc nhô ra đón gió lộng. Những rặng xương rồng mọc tự nhiên mang đủ hình dáng và kích cỡ chạy dọc bờ biển, xen lẫn những vạt cỏ khô đung đưa theo từng làn gió biển, tạo nên khung cảnh đầy chất thơ.

(Ảnh: bthuyr__63)

(Ảnh: marinepoyy)

Nếu là một người mơ mộng, chắc chắn bạn sẽ xiêu lòng trước khung cảnh rất đỗi mộc mạc của những bụi xương rồng ở Bãi Xép. Du khách đến đây chẳng cần tạo dáng gì nhiều, chỉ cần đứng vu vơ một góc, thả hồn theo từng nhịp sóng vỗ cũng đã đủ tạo ra một bộ ảnh mang sắc hè nhẹ nhàng.

(Ảnh: hahinmakeup86)

Khung cảnh đậm chất thơ cho những tâm hồn bay bổng. (Ảnh: quyencovery)

(Ảnh: daisymai0405)

Đôi khi, chuyến đi không chỉ đẹp ở những đích đến lộng lẫy, rực rỡ mà còn là những nét mộc mạc, thuần túy dọc hành trình. Những bụi xương rồng ở Bãi Xép có thể không quá đặc sắc, nhưng nếu bước chậm một chút, để lòng thư thái và dành thời gian “vui đùa” với ống kính máy ảnh, bạn có thể tạo ra một bộ ảnh kỷ niệm về Phú Yên độc đáo, không lẫn vào đâu được.

Hãy cùng ngắm nhìn một vài khoảnh khắc ấn tượng được các bạn trẻ tạo ra với “khu vườn” xương rồng ở Bãi Xép nhé!

(Ảnh: healinghouse3t)

Đứng ở bất cứ góc nào, bạn cũng có thể tạo ra các bức ảnh "triệu like". (Ảnh: vera.vera)

Nếu có thêm một chút khiếu nhiếp ảnh, bạn hoàn toàn có thể bỏ túi các kiểu ảnh ấn tượng với bãi xương rồng này. (Ảnh: tha.biing)

(Ảnh: hyhan.22)