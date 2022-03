Khi sao lập di chúc dù còn trẻ: Ngọc Lan vì con, tài tử Hàn khổ sở vì bệnh tật

Mới đây, nam diễn viên Choi Seong Won đã tiết lộ chuyện anh viết di chúc ở độ tuổi 37 khiến nhiều người ngỡ ngàng. Ở showbiz Việt, Ngọc Lan cũng đã có bản di chúc của riêng mình. Ngôi sao Hong Kong Thái Trác Nghiên cũng là trường hợp tương tự, thậm chí cô còn chọn sẵn di ảnh dù chỉ mới 40 tuổi.

Choi Seong Won

Choi Seong Won được khán giả Việt Nam biết đến qua vai diễn Seong No Eul trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Reply 1988. Năm 2016, khi đang ghi hình cho Mirror Of The Witch của đài jtbc, anh được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính.

Choi Seong Won trong vai cậu con trai út nhà Seong của Reply 1988.

Rời đoàn phim, Choi Seong Won đã tích cực điều trị và nhanh chóng trở lại phim trường vào đầu năm 2017. Tuy nhiên, 3 năm sau, bệnh tình của anh tái phát.

Lần xuất hiện gần nhất trên chương trình Between us, Choi Seong Won khiến người hâm mộ không khỏi xót xa trước diện mạo mệt mỏi, tiều tụy. Mặc dù đã được cấy ghép tủy, di chứng bệnh tật vẫn khiến sức khỏe của anh suy yếu.

Hình ảnh mới nhất của nam diễn viên.

Choi Seong Won cho biết, anh đã lập di chúc vì lo lắng chuyện xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào, trong đó có một mong muốn nếu không may có điều bất trắc - gia đình, bạn bè sẽ thay anh thực hiện.

Trong quá trình chữa bệnh, Choi Seong Won đã tự tay viết di chúc.

Ngọc Lan

Ngọc Lan vừa có cơ hội chia sẻ về cuộc sống làm mẹ đơn thân trên một chương trình. Tại đây, nữ diễn viên khẳng định sẽ không tái hôn, vì không muốn người ngoài can dự vào việc dạy dỗ con trai. Một mình nuôi con vất vả nhưng Ngọc Lan tự tin vào khả năng lèo lái gia đình.

Ngọc Lan khẳng định sẽ không tái hôn.

Nói về dự định trong tương lai, Ngọc Lan tiết lộ cô đã viết sẵn di chúc và có kế hoạch vào viện dưỡng lão khi về già. "Tôi sẽ không lệ thuộc vào con. 18 tuổi tôi để con tự quyết định cuộc đời. Tôi chỉ nuôi con đến 18 tuổi thôi, sau đó tôi sẽ đi chơi, đi du lịch, tận hưởng…

Tiền lương, tiền bảo hiểm sẽ phục vụ cho tôi khi về già. Nếu không có ai ở chung, tôi sẽ vào viện dưỡng lão chứ tôi cũng không muốn sống cùng con dâu. Tôi không thích làm phiền đến con", Ngọc Lan nói.

Khán giả bất ngờ với dự định của nữ diễn viên.

Thái Trác Nghiên

Trong chương trình Because they are friends, Thái Trác Nghiên gây choáng khi tiết lộ chuyện lập di chúc, chọn sẵn di ảnh và chuẩn bị lời nhắn đến gia đình, bạn bè phòng trường hợp xấu xảy ra. “Tôi thường nghĩ đến những điều tốt đẹp và cả những điều tồi tệ. Mẹ đã dạy tôi như thế”, Thái Trác Nghiên chia sẻ lý do.

Dù chỉ mới 40 tuổi, Thái Trác Nghiên đã viết di chúc và chọn di ảnh.

Với tâm lý lo xa, ngôi sao 8X đã tính xong chuyện phân chia khối tài sản khổng lồ cho các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, cứ mỗi 5 năm, cô lại chọn ra một di ảnh mới. Thái Trác Nghiên cũng bắt đầu quay video, ghi lại những lời nhắn để người thân, bạn bè không quá đau khổ khi cô qua đời.