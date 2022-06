‘Hôi’ sầu riêng từ thuyền hàng bị lật ở biển, hơn 500 người xanh mặt nhập viện

Chúng ta thường được dạy không nên tham lam, rằng lòng tham đôi khi sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường. Câu chuyện hy hữu từng gây xôn xao mạng xã hội dưới đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho hậu quả từ lòng tham bộc phát của con người.

Tàu chở sầu riêng lật khiến toàn bộ hàng rơi trôi nổi trên mặt biển.

Sự việc xảy ra trên một bãi biển ở Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc, một con tàu chở đầy sầu riêng không may đã bị lật. Bao nhiêu hàng hóa, cụ thể là vô số sầu riêng đã rơi xuống biển, và gần như toàn bộ vùng nước gần đó bị bao phủ bởi sầu riêng nổi lênh đênh. Người dân chứng kiến sự việc đã vội ra vớt sầu riêng... đem về nhà ăn.

Người dân đến "hôi" sầu riêng mặc cho cảnh báo của chính quyền về nguy cơ ngộ độc.

Từ chiều tối, một nhóm bệnh nhân với các triệu chứng giống nhau như “đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa” liên tiếp được đưa vào các bệnh viện gần đó, một số bệnh nhân nặng còn bị sốt cao. Sau khi thăm khám, tất cả đều cho biết đã ăn sầu riêng nhặt được từ vùng biển kể trên.

Đến sáng hôm sau, các cơ sở y tế khác nhau ở thành phố Đông Hưng lần lượt báo cáo có 523 người xuất hiện các triệu chứng khó chịu do ăn sầu riêng. Những người này được chẩn đoán ngộ độc thực phẩm. Rất may, hầu hết bệnh nhân chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, 9 người khác cần phải nhập viện để theo dõi.

Zhong Kai, cựu cộng tác viên nghiên cứu của Trung tâm Quốc gia về Nghiên cứu Rủi ro An toàn Thực phẩm, nói với tờ Tin tức Bắc Kinh rằng nguyên nhân của vụ ngộ độc thực phẩm có thể không phải do sầu riêng mà là do nước biển.

Khi sầu riêng chín, vỏ sẽ có các vết nứt, nước biển xâm nhập vào thịt sầu riêng từ các vết nứt, thậm chí nếu sầu riêng chưa chín thì nước biển vẫn có thể thấm qua vỏ sầu riêng.

Một chiếc ô tô chất đầy sầu riêng vớt từ biển.

“Nước biển ven bờ rất dễ bị ảnh hưởng bởi nước thải, vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus và norovirus dễ vượt quá tiêu chuẩn. Sau khi người dân ăn sầu riêng ngâm trong nước biển như vậy, họ dễ bị các triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Nếu sầu riêng được đun nóng, có lẽ sẽ không có vấn đề gì”, người này cho biết.

Được biết, trước đó chính quyền địa phương đã đến thị sát hiện trường và cảnh báo “nước biển đầy vi khuẩn, đừng ăn sầu riêng nhặt được”, nhưng nhiều người dân vẫn bỏ ngoài tai lời can ngăn, mang cả xe ô tô đến để chở đầy sầu riêng đem về.