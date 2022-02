Hội nhà giàu 'vượt sướng' ở Kbiz: Từ bỏ gia tài tiền tỷ, vất vả đi lên từ số 0

Gia thế của những diễn viên, thần tượng Hàn Quốc rất được người hâm mộ quan tâm và đào sâu. Trong số những gương mặt nổi tiếng những năm gần đây, 5 ngôi sao này được cho là sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt, giàu có và gia thế nhưng vẫn nỗ lực đi lên từ số 0.

Diễn viên Jung Hae In

Jung Hae In hiện đang là cái tên sáng giá của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc với loạt bộ phim đình đám như Chị đẹp mua cơm cho tôi, Đời sống ngục tù, D.P, Snowdrop,... Trước khi thành công như bây giờ, Jung Hae In phải nỗ lực rất nhiều, không từ chối bất cứ vai diễn nào dù là đóng MV, vai diễn khách mời hay vai nam thứ.

Jung Hae In đang là nam diễn viên được yêu thích nhất nhì Hàn Quốc.

Nhìn lại nhiều năm nỗ lực của Jung Hae In, ít ai biết anh được sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền thế. Được biết, cha mẹ của Jung Hae In đang điều hành một bệnh viện rất nổi tiếng, cha anh là giáo sư nhãn khoa tại một trường Đại học Y của Hàn Quốc.

Nam diễn viên sinh ra trong gia đình giàu có và quyền thế.

Theo các báo cáo, giá trị tài sản ròng của Jung Hae In tính đến 2021 là từ 1 đến 5 triệu USD và con số này vẫn đang tăng lên đáng kể cho đến thời điểm hiện tại.

Ca sĩ, diễn viên Choi Si Won

Nhắc đến tấm gương "nhà giàu vượt sướng", không thể thiếu tên Choi Si Won của nhóm nhạc Super Junior. Nam ca sĩ xuất thân trong gia đình có dòng dõi hoàng tộc. Cha là con cháu chính tộc của vua Cheoljong, mẹ là hậu duệ của vua Hyojong - hai vị vua nổi tiếng trong triều đại Joseon.

Choi Si Won thuộc dòng dõi vua chúa.

Cha Choi Si Won - ông Choi Kiho - là tổng giám đốc công ty dược phẩm Boryung và nắm quyền điều hành một tập đoàn thời trang lớn. Mẹ nam ca sĩ là quan chức ngoại giao của chính phủ. Gia đình anh cũng nắm trong tay số cổ phần lớn của chuỗi siêu thị bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc Hyundai Department Store có doanh thu lên tới hàng trăm triệu USD/năm.

Gia đình giàu có nhưng Choi Si Won đã sớm tự lập tài chính khi trở thành thần tượng nổi tiếng.

Vốn có thể "ăn sung mặc sướng" nhờ vào khối tài sản của gia đình, nhưng Choi Si Won chọn cách tự lực cánh sinh. Ngay từ khi còn nhỏ, Si Won vào thực tập tại SM và vất vả tập luyện để giành được suất ra mắt cùng Super Junior.

Sự nghiệp âm nhạc thành công, anh lại tiếp tục lấn sân diễn xuất. Sau những bộ phim đầu tay bị chê bai thảm hại, Si Won cố gắng cải thiện và ngày càng được yêu mến với tư cách diễn viên.

Anh chính là "huyền thoại" khi nói về hội nhà giàu vượt sướng trong Kpop.

Ca sĩ Eun Ji Won

Trưởng nhóm nhạc thần tượng đời đầu Sech Skies sinh trưởng trong một gia đình trâm anh thế phiệt, khi có ông ngoại là cựu Tổng thống Park Chung Hee và dì là cựu Tổng thống Park Geun Hye.

Trưởng nhóm Sech Skies là cháu ngoại của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee.

Bố của nam rapper đời đầu là doanh nhân thành đạt, mẹ là thành viên trong nhóm nhạc đình đám Lily Sisters.

Dù có gia thế khủng, Eun Ji Won vẫn phải trải qua thời thanh xuân dưới phòng tập mới có thể được ra mắt với tư cách thành viên nhóm Sech Skies, một trong những nhóm nhạc đời đầu có tầm ảnh hưởng trong Kpop.

Eun Ji Won từng mất nhiều năm thực tập mới được ra mắt.

Hiện tại, Sech Skies tan rã nhưng Eun Ji Won vẫn miệt mài hoạt động trong giới giải trí. Anh tham gia các gameshow, truyền hình thực tế để duy trì danh tiếng và sống bằng số tiền tự kiếm được thay vì nhờ bố mẹ hỗ trợ.

Diễn viên Kang Dong Won

Kang Dong Won được dân Hàn ưu ái gọi là "Thánh" không chỉ bởi ngoại hình, tính cách và tài năng mà còn bởi gia thế khủng của gia đình anh. Nam diễn viên là con trai của Phó chủ tịch công ty SSP – một trong các công ty đóng tàu và vận tải lớn nhất trên thế giới.

Kang Dong Won chính là phiên bản "con nhà siêu giàu châu Á" ngoài đời thật

Bố giữ vai trò chủ chốt trong SPP Heavy Industries khiến ngôi sao nghiễm nhiên trở thành một trong những người thừa kế đắt giá nhất làng giải trí Hàn. Thế nhưng, Kang Dong Won chọn theo đuổi nghệ thuật và luôn kín tiếng về gia thế cho tới khi truyền thông phát hiện. Dù vậy, khi trả lời truyền thông, nam diễn viên vẫn khiêm tốn cho biết bố là nhân viên văn phòng bình thường.

Gia thế khủng là vậy nhưng Kang Dong Won chưa bao giờ khoe khoang với giới truyền thông.

Có gia thế khủng nhưng những gì Kang Dong Won có được ngày hôm nay đều nhờ nỗ lực. Khả năng diễn xuất đa dạng, chân thực và giàu cảm xúc đã giúp anh bỏ túi những tác phẩm để đời như Sự quyến rũ của bầy sói – Romance of Their Own (2004), Siêu linh – Haunters (2010), Kỷ nguyên bạo tàn – Kundo: Age of the Rampant (2014), Mục sư – The Priests (2015)...

Ca sĩ Minnie

Minnie - thành viên nhóm G-I(DLE) là một trong những ca sĩ ngoại quốc thành danh tại Kpop. Trước khi đến Hàn Quốc lập nghiệp, Minnie là "công chúa" trong gia tộc thượng lưu “Yontararak” có tiếng tại Thái Lan. Đại gia đình của cô nàng thuộc giới "Haissot", một tầng lớp thượng lưu bật nhất ở xứ sở Chùa vàng.

Tiểu thư cành vàng lá ngọc Minnie.

Bố Minnie từng là Phó chủ tịch Ngân hàng đầu tiên tại Thái Lan, hiện ông đang giữ Chủ Tịch Tập đoàn YMCA Thái Lan. Mẹ cô là một nghệ sĩ dương cầm có tiếng, sở hữu một resort hạng sang. Các anh, chú, dì của nữ ca sĩ đều tốt nghiệp đại học hàng đầu của Thái, là những nghệ sĩ tài ba và sở hữu khối tài sản khủng.

Dòng họ nhà Minnie được dân Thái gọi với danh xưng “Gia đình dòng dõi âm nhạc đầu tiên tại Thái Lan”.

Đam mê trở thành thần tượng Kpop đã thôi thúc Minnie rời bỏ quê nhà, một mình vất vả làm thực tập sinh tại Hàn Quốc. Cô được đánh giá là thành viên hút fan của nhóm, luôn đem đến những màn trình diễn hoàn hảo, chưa khi nào dính scandal hay bị chỉ trích vì thái độ không chuyên nghiệp.