Hội bạn thân của cô dâu Son Ye Jin: Toàn minh tinh quyền lực, nhan sắc đỉnh cao

Người hâm mộ không còn lạ gì về tình bạn bền chặt của Son Ye Jin và 6 minh tinh ở Kbiz, bao gồm Song Yoon Ah, Lee Min Jung, Uhm Ji Won, Lee Jung Hyun, Oh Yoon Ah và Gong Hyo Jin.

Hội bạn thân toàn minh tinh nổi tiếng của Son Ye Jin.

Và hiển nhiên, trong đám cưới thế kỷ của Son Ye Jin và Hyun Bin diễn ra vào chiều nay, cả 6 mỹ nhân này sẽ đều góp mặt.

Song Yoon Ah

Là một trong những nữ diễn viên thực lực hàng đầu Hàn Quốc, Song Yoon Ah từng được vinh danh tại Baeksang Art Awards 2015 với giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Về đời tư, người đẹp sinh năm 1973 có cuộc hôn nhân sóng gió với Ảnh đế Sol Kyung Gu.

Song Yoon Ah là một Thị hậu của Hàn Quốc.

Đến với nhau vào năm 2007 sau khi Sol Kyung Gu li dị người vợ đầu tiên, Song Yoon Ah từng bị gắn mác “hồ ly tinh” chen chân vào gia đình người khác. Để chấm dứt tin đồn, cô đã kiện 57 cư dân mạng tội phỉ báng. Hiện tại, sau 15 năm kết hôn, Song Yoon Ah đang có cuộc sống viên mãn bên chồng và con trai.

Vợ chồng Song Yoon Ah vẫn hạnh phúc qua nhiều sóng gió.

Lee Min Jung

Mặc dù sự nghiệp không mấy đình đám nhưng Lee Min Jung vẫn là mỹ nhân quyền lực ở Hàn Quốc. Cô được nhiều người ngưỡng mộ bởi gia thế khủng, học vấn cao và nhan sắc xinh đẹp.

Lee Min Jung được khán giả Việt Nam nhớ đến qua phim Boy over flowers.

Cuộc hôn nhân của Lee Min Jung với tài tử Lee Byung Hun vẫn đang mặn nồng, hạnh phúc dù trước đó từng đứng trên bờ vực tan vỡ. Lựa chọn tha thứ cho người chồng ngoại tình, Lee Min Jung trở thành cô gái đáng thương, yếu đuối trong mắt công chúng. Tuy nhiên, cô đã chứng minh đó là quyết định đúng đắn khi ngày càng viên mãn bên chồng con.

Trải qua nhiều sóng gió nhưng Lee Min Jung vẫn hạnh phúc bên tài tử Lee Byung Hun.

Lee Jung Hyun

Lee Jung Hyun là một ngôi sao đa tài, thành công ở cả hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Mỹ nhân sinh năm 1980 từng đi theo chủ nghĩa độc thân nhưng đã thay đổi suy nghĩ khi gặp tình yêu của đời mình là một bác sĩ. Anh là fan ruột của vợ, đã mua hết sản phẩm âm nhạc mà Lee Jung Hyun phát hành.

Lee Jung Hyun bắt đầu sự nghiệp ở lĩnh vực ca hát, sau này lấn sân sang diễn xuất và đạt được nhiều thành công.

Cặp đôi tổ chức hôn lễ riêng tư với sự góp mặt của gia đình và bạn bè thân thiết. Mới đây, Lee Jung Hyun đã chia sẻ niềm vui đón con đầu lòng với người hâm mộ thông qua kênh YouTube cá nhân.

Cô dâu Lee Jung Hyun xinh đẹp trong hôn lễ.

Uhm Ji Won

Chị cả Uhm Ji Won là người một trong ba người lên xe hoa sớm trong nhóm. Cô kết hôn với một kiến trúc sư vào năm 2014, nhưng đã quay lại cuộc sống độc thân sau khi ly hôn vào năm 2021. Hai vợ chồng chia tay trong hòa bình và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè ở thời điểm hiện tại.

Chị đẹp Uhm Ji Won.

Uhm Ji Won nổi tiếng qua nhiều bộ phim như Tập tành làm mẹ, Tale of Cinema, The Silenced, The Cursed: Again,...

Oh Yoon Ah

Oh Yoon Ah được biết đến là nữ diễn viên chuyên trị các vai phụ có tính cách ghê gớm, mưu mô và thủ đoạn. Thế nhưng, ngoài đời cô lại là một người mẹ hết lòng vì con. Năm 2015, Oh Yoon Ah ly hôn chồng là một giám đốc điều hành quảng cáo, sau đó cô sống một mình để chăm sóc cho con trai bị chậm phát triển.

Oh Yoon Ah hiện đang sống hạnh phúc cùng con trai.

Gong Hyo Jin

Là thành viên duy nhất chưa kết hôn trong nhóm dù trước đây từng trải qua một vài mối tình, Gong Hyo Jin là người được fan kỳ vọng sẽ bắt hoa cưới trong hôn lễ chiều nay. Ở tuổi 42, nữ minh tinh luôn bị hối thúc chuyện hẹn hò và kết hôn.

Gong Hyo Jin là người được kỳ vọng sẽ bắt hoa cưới.

Về sự nghiệp, Gong Hyo Jin là “nữ hoàng” phim tình cảm hài của Hàn Quốc. Cô có cả danh sách dài những bộ phim thành công, rating cao chót vót như Pasta, It’s ok That’s love, Master’s sun, When the camellia blooms,...