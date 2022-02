Giữa lúc cam quýt tăng giá, 5 loại trái cây giàu vitamin C được dịp lên ngôi

Giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, các gia đình thường ăn nhiều cam, quýt để bổ sung vitamin C. Nhu cầu tăng cao kéo theo giá thành tăng. Thế nhưng, có tới 5 loại quả khác cung cấp nhiều vitamin C mà không trong cơn sốt giá.

Ổi

Ổi đứng đầu danh sách các loại trái cây giàu vitamin C. Đây là trái cây vùng cận nhiệt đới, chứa lượng vitamin C gấp 4 lần so với quả cam. Ổi có vị ngọt thanh, là món tráng miệng phù hợp với nhiều người.

Ổi chứa nhiều vitamin C. (Ảnh minh họa)

Nếu không thích ăn theo kiểu thông thường, bạn có thể ép ổi thành nước, làm sinh tố, trà ổi hay làm mứt, gỏi ổi đều rất ngon.

Nước ép ổi thơm, ngọt, dễ uống. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, bạn có thể thử món trà ổi. (Ảnh: momentoffood)

Ớt chuông

Ớt chuông, đặc biệt là loại màu đỏ, là quả giàu chất vitamin C và lượng cao chất chống oxy hóa. Khi nấu lượng vitamin C sẽ giảm thấp hơn, vì thế nếu được bạn hãy làm salad ớt chuông, kết hợp với các loại rau củ khác. Ngoài ra, ớt chuông cũng có thể chế biến thành nhiều kiểu như xào, nướng, làm topping pizza,...

Ớt chuông giàu vitamin C và chế biến được nhiều món ngon. (Ảnh minh họa)

Ớt chuông xào (Ảnh minh họa)

Hay ớt chuông trộn salad đều dễ ăn và phù hợp với nhiều đối tượng. (Ảnh minh họa)

Bông cải xanh

Ngoài hàm lượng Vitamin C cao, bông cải xanh cũng giàu beta-carotene, carotenoid, vitamin B (gồm cả folate), canxi, kẽm và chất xơ. Theo khuyến cáo, loại rau này nên được luộc hoặc hấp để giữ lại lượng vitamin, nếu không thì có thể làm mất đi các thành phần hiệu quả cho sức khỏe.

Bông cải xanh được mệnh danh là "siêu thực phẩm". (Ảnh minh họa)

Hấp hoặc luộc là cách tốt nhất để giữ lại chất dinh dưỡng của món ăn này. (Ảnh minh họa)

Quả dâu tây

Quả dâu tây chứa rất nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa và vitamin C. Dâu tây nên được ăn sống thì giá trị chất dinh dưỡng. Ngoài ra, bạn có thể xay sinh tố, nước ép hoặc kết hợp dâu tây với các loại bánh ngọt.

Dâu tây chứa nhiều chất chống oxi hóa và vitamin C. (Ảnh minh họa)

Có nhiều cách để thưởng thức dâu tây khác nhau nên bạn không cần lo ăn nhiều sẽ ngán. (Ảnh minh họa)

Quả kiwi

Theo các chuyên gia, quả kiwi nhỏ là một loại trái cây dinh dưỡng nhất thế giới, nó chứa lượng cao vitamin C, chất kali, chất chống oxy hóa, axít béo omega-3. Kiwi có vị tươi mát, ngọt thanh, ăn trực tiếp hoặc làm salad, nước ép đều rất thơm ngon.

Kiwi là loại trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng. (Ảnh minh họa)