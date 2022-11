Dù cô đơn đến mấy cũng đừng bao giờ yêu người có 8 dấu hiệu 'nguy hiểm' này

Tìm hiểu thêm về các dấu hiệu cảnh báo sớm về một người có xu hướng bạo lực, lạm dụng thể chất có thể giúp bạn hoặc những người thân yêu của mình tránh được những rắc rối.

Dễ nổi giận

“Phong cách tương tác bùng nổ, bốc đồng và đáng sợ có thể cảnh báo xu hướng bạo lực”, Mayra Mendez, Tiến sĩ, nhà trị liệu tâm lý, cho biết. “Khi biểu hiện của sự tức giận và hung hăng là để đáp lại những ý kiến, suy nghĩ, niềm tin hoặc quan điểm đối lập, thì đây là dấu hiệu cảnh báo về xu hướng bạo lực có thể xảy ra".

Quá nhạy cảm

Người ấy dễ dàng la hét và than vãn về những bất công vốn chỉ là một phần của cuộc sống. Bạn sẽ không bao giờ có thể đoán trước được điều gì sẽ làm họ khó chịu.

Bạn không thể dự đoán được tâm trạng của người ấy. (Ảnh minh họa)

Nói xấu người yêu cũ

Nếu nửa kia của bạn thường mô tả tất cả những người yêu cũ của họ là vô cảm, vô lý, ích kỷ, điên rồ, nghiện ngập hoặc xấu tính - và luôn là lỗi của người kia trong cuộc chia tay, hãy coi chừng. Theo Tina B. Tessina, Tiến sĩ, nhà trị liệu tâm lý và tác giả của cuốn How to Be Happy Partners cảnh báo, nếu người yêu của bạn luôn đổ lỗi cho những người yêu cũ, rất có thể bạn sẽ là người tiếp theo trong danh sách đó.

Cực kỳ ghen tuông

Ghen tuông là một cảm xúc bình thường, nhưng nó có thể chuyển sang không lành mạnh khi trở nên quá mức. Rachel Needle, nhà tâm lý học và nhà trị liệu tình dục được chứng nhận ở West Palm Beach, Florida, cảnh báo: “Khi người ấy cố gắng kiểm soát và đả kích bạn vì ghen tuông, điều này có thể dẫn đến sự leo thang trong tương lai”.

Ghen tuông mù quáng là một trong những dấu hiệu cảnh báo. (Ảnh minh họa)

Nếu người yêu dần trở nên chiếm hữu và khó chịu khi bạn nói chuyện hoặc dành thời gian cho người khác, buộc tội bạn nói dối hoặc lừa dối hoặc quá thân thiết với ai đó, thì đây là một dấu hiệu cần được chú ý.

Mất kiểm soát khi say rượu

Hãy chú ý đến tính cách của người ấy khi uống rượu. Họ đang say sưa vui vẻ hay họ bắt đầu gây hấn? Tiến sĩ Rahbar nói: “Nếu bạn thấy rùng mình khi người ấy bắt đầu uống bia rượu, thì có lẽ đã đến lúc bạn nên xem xét hành vi của họ khi say. Nếu anh ấy hoặc cô ấy trở nên bạo lực và hung hăng thì đó là dấu hiệu cảnh báo rằng sẽ còn nhiều điều nữa xảy ra”.

Không có cuộc sống xã hội

Nếu người yêu của bạn dường như không có bất kỳ người bạn hoặc thành viên gia đình nào mà họ thường xuyên giao lưu, hãy cảnh giác. Tiến sĩ Tessina giải thích: “Điều đó có thể có nghĩa là họ có vấn đề liên quan đến con người và bạn sẽ sớm cảm thấy áp lực khi phải lấp đầy cuộc sống của họ”.

Người ấy hầu như không có bất kỳ mối quan hệ nào khác ngoài bạn. (Ảnh minh họa)

Có tiền sử bạo lực

Bất kỳ quá khứ nào liên quan đến việc sử dụng bạo lực với người khác - có thể là người yêu cũ, thú cưng hoặc một người hoàn toàn xa lạ - là dấu hiệu cho thấy điều đó có thể xảy ra với bạn.

Ngoài ra, Tiến sĩ Kubala nói, hãy chú ý đến những phản ứng thái quá đối với những kích thích có vẻ nhỏ nhặt, vì điều này có thể làm rõ hơn việc một người không có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình - và điều đó có thể trở nên tồi tệ hơn theo thời gian.

Đe dọa dùng bạo lực

Dấu hiệu cảnh báo rõ nhất chính là việc người ấy hay đưa ra những tuyên bố, lời đe dọa chẳng hạn như dọa đánh, giết, tự tử… Mặc dù sau khi nguôi giận họ có thể bác bỏ rằng “thực sự không cố ý”, “chỉ là lời nói lúc nóng giận”..., nhưng đây là lúc bạn nên hiểu rằng càng không được bỏ qua những lời nói ấy.