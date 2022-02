Địa điểm xinh đẹp độc nhất miền Đông Ukraine khiến du khách thế giới kinh ngạc

Trung tâm Menorah

Menorah là một tòa nhà độc đáo và khu phức hợp Do Thái lớn nhất thế giới. Dự án này cho thấy quá khứ, hiện tại và tương lai của cuộc sống của người Do Thái tại thành phố Dnepr.

Được xây dựng trên giáo đường Do Thái cũ của thành phố, công trình kiến ​​trúc khổng lồ này ẩn hiện những gì còn lại của Khu Phố Cổ, là trái tim mới bóng bẩy của cộng đồng Do Thái tại nơi này. Khu phức hợp có một khu mua sắm, hai khách sạn và điểm thu hút chính - Bảo tàng Di sản Do Thái và Holocaust ở Ukraine.

Trạm thủy điện Dnepr

Còn được gọi là Đập Dneprostroi - là nhà máy thủy điện lớn nhất trên sông Dnepr, nằm ở Zaporizhia, Ukraine.

Đập Dneprostroi được xây dựng trên vùng đất hoang vu ở vùng nông thôn để kích thích quá trình công nghiệp hóa của Liên Xô. Một công ty đặc biệt được thành lập có tên là Dniprobud (hay Dneprostroi) sau này đã xây dựng các đập khác trên Dnepr và tồn tại cho đến ngày nay.

Đảo Khortytsya

Khortytsya được liên kết chặt chẽ với lịch sử của Zaporizhzhya Cossacks. Đây là hòn đảo sông lớn nhất, không chỉ ở Ukraine mà còn ở châu Âu. Hòn đảo này nằm trên địa phận của tỉnh Zaporizhia và được xem như là cái nôi của người Cô Dắc Ukraine. Khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, thoáng đãng, yên tĩnh của hòn đảo chắc chắn sẽ khiến cho mọi du khách đến đây đều cảm thấy thích thú.

Động Anthony

Lịch sử hàng nghìn năm của thành phố cổ Chernihiv gắn liền với vô số tu viện dưới lòng đất đã thu hút và làm kinh ngạc du khách từ khắp nơi trên thế giới. Một trong những tu viện tuyệt vời mà nơi đây sở hữu chính là hang động St. Anthony đầy bí ẩn và truyền thuyết thú vị.

Hang St Anthony là một quần thể tuyệt vời của các công trình ngầm bao gồm Nhà thờ St.Anthony, Nhà thờ St.Feodosiy Totemskyi, Nhà thờ St.Nikola Sviatosha, các nhà nguyện với nơi chôn cất, phòng giam của Anthony và của các tu sĩ khác.

Người ta nói rằng những ai đã đến thăm những hang động này đều nhận thấy một sức mạnh vô danh. Một số du khách trở nên tràn đầy sức sống, cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhàng, sự chán nản của họ tan biến.

Mỏ muối Soledar

Khoảng 250 triệu năm trước, một phần của Ukraine chìm dưới mặt biển nông. Khi đại đương khô cạn, một mỏ muối ngầm khổng lồ được kiến tạo từ những biến động đột ngột của lớp vỏ trái đất dần lộ thiên. Sự cô đọng muối lớn này nằm dưới một thành phố nhỏ được đặt tên là Soledar – một danh từ tiếng Nga, có nghĩa là “món quà của muối”.

Hơn một trăm năm khai thác đã để lại khoảng trống lớn và nối thành một hành lang dài 300m bên dưới bề mặt rộng lớn. Trong đó có một buồng lớn đã được thiết kế làm phòng hòa nhạc, một buồng làm nơi thi đấu bóng đá. Thậm chí còn có một nhà thờ dưới lòng đất cho các thợ mỏ, quán cà phê cho khách du lịch, và các bức tường được uốn cong với nhiều tác phẩm điêu khắc, phù điêu.