Đến Cửa Lò mà không ghé đảo Rú Cóc chụp vài bức ảnh ‘so deep’ thì tiếc lắm

Nằm cách trung tâm Nghệ An chừng 20km, đảo Lan Châu được ví như viên ngọc quý của bãi biển Cửa Lò. Nhìn từ xa, bạn sẽ thấy hòn đảo mang hình hài của một chú cóc đang vươn mình ra biển cả.

Chính vì vậy mà hòn đảo này còn có tên “cúng cơm” là đảo Rú Cóc. Cái tên mộc mạc nhưng chứa đựng tình yêu to lớn của người dân xứ Nghệ dành cho quê hương mình.

Đảo Lan Châu chia tách bãi biển Cửa Lò thành 2 khu vực riêng biệt. Phần phía tây nối với đất liền, còn phía đông là những vách đá cheo leo, trải dài về phía biển. Những vách đá này do chịu sự bào mòn của gió và sóng biển nên có hình thù độc đáo, thu hút.

(Ảnh: quan_reu)

(Ảnh: quan_reu)

Lan Châu mang vẻ đẹp hang hoang sơ, cảnh sắc thiên nhiên bình yên, thư thái. Ghé đến đây, du khách sẽ được thả hồn vào gió biển, mây trời. Chẳng còn khung cảnh phố thị ồn ào, náo nhiệt, thay vào đó là sự nhẹ nhàng, thư giãn trong tâm hồn, đâu đâu cũng đẹp khiến chẳng muốn rời đi.

(Ảnh: ntdattt)

(Ảnh: Anh Phan)

Du khách sẽ lập tức bị ấn tượng bởi những cung đường uốn lượn đẹp như mơ và vô vàn những góc check-in giản dị nhưng chất lừ: Từ lan can, bậc thang đá đến những rặng đá, vách đá in dấu thời gian và những bờ đá được bào mòn bởi sóng biển. Với những ai thích chụp ảnh, bạn sẽ có những bức hình sống ảo "so deep" cực kì độc đáo.

(Ảnh: myduyen210)

(Ảnh: buongbinh_1309)

(Ảnh: @binhballo)

Ở đảo Lan Châu còn có ngọn hải đăng nhỏ ngày ngày làm hoa tiêu cho tàu thuyền cập bến. Nếu muốn nhìn toàn cảnh Cửa Lò và đảo Lan Châu, hãy thử một lần leo lên ngọn hải đăng và cảm nhận vẻ đẹp của hòn đảo thiên đường này từ trên cao nhé bạn!

(Ảnh: @khanh.lynh)

Thời điểm lý tưởng nhất để đi du lịch Lan Châu đó là vào mùa hè, từ tháng 5 đến tháng 8. Miền Trung mùa này sẽ có khí hậu mát mẻ và hầu như không có mưa. Thời tiết thuận lợi để đi tắm biển hoặc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đi vào tháng 3, tháng 4 hoặc tháng 11, tháng 12. Đây là mùa hoa hướng dương khoe sắc tuyệt đẹp.

(Ảnh: Châu Liên)

(Ảnh: nqt_612)