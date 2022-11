Dấu hiệu cho thấy bạn đang dần trở thành một người xấu tính mà không nhận ra

Không có gì phá hủy hạnh phúc nhanh hơn một thái độ xấu. Một người xấu tính có thể tìm thấy một điểm ố cực kỳ nhỏ trên trang giấy trắng và những vấn đề trong mọi giải pháp. Đó là một vấn đề thực sự đối với người có tình tình khó chịu, và đáng ngại hơn cả đó là hầu hết những người này thường không tự nhận thức được thái độ không tốt của mình.

Vậy làm thế nào để nhận biết rằng bản thân đang sở hữu một thái độ xấu? Dưới đây là một số dấu hiệu phổ biến.

Bạn có những kỳ vọng vô lý

Kỳ vọng không hợp lý thường là một dấu hiệu của quyền lợi. Những người có kỳ vọng vô lý có thể không đồng cảm với những khó khăn hoặc vấn đề của người khác. Họ thường đòi hỏi và mong đợi rằng những người khác đáp ứng mong muốn của họ. Những người có kỳ vọng vô lý có thể thấy khó thỏa hiệp với người khác trừ khi thỏa thuận có lợi cho họ.

Họ thường hành động như thể họ đứng trên các quy tắc và có thể mong đợi người khác bẻ cong các quy tắc vì họ.

Bạn coi mọi người là kẻ thù hoặc đối thủ cạnh tranh

Luôn nhìn mọi người xung quanh bằng con mắt thù địch. (Ảnh: Pinterest)

Thế giới rất nguy hiểm và mọi người đều muốn làm hại bạn theo một cách nào đó. Nếu đó là điều bạn tin, thì hãy cẩn thận. Những người có thái độ xấu luôn chắc chắn rằng người khác cố tình làm hại mình, bất kể hoàn cảnh nào. Họ như thể đang cạnh tranh liên tục với phần còn lại của thế giới, để là người giỏi nhất và có những thứ tốt nhất, vị trí thứ hai là không thể chấp nhận được.

Bạn luôn ở trong tâm trạng tiêu cực

Tâm lý lúc nào cũng ở trong trạng thái không vui. (Ảnh: Pinterest)

Một thái độ xấu đi đôi với tâm trạng tiêu cực. Luôn có sự cay đắng, tức giận hoặc hoài nghi ập đến ngay cả trong những ngày nắng đẹp nhất.

Bạn luôn coi mình là nạn nhân

Sẽ rất mệt mỏi khi phải ở cạnh một người suốt ngày coi mình là nạn nhân. Người đóng vai nạn nhân thích nhận những vấn đề và bi kịch của người khác và biến nó thành tất cả về bản thân họ. Nạn nhân vĩnh viễn hiếm khi chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì, kể cả hành động của chính họ.

Bạn không bao giờ thấy vui mừng trước thành công của người khác

Thành công của người khác có khiến bạn cảm thấy tức giận hay ghen tị không? Rốt cuộc, tại sao họ xứng đáng có được thành công như vậy mà bạn không có? Họ có gì tốt hơn bạn? Có lẽ họ chỉ may mắn hơn khi chính bạn mới là người thực sự xứng đáng với thành công đó? Việc không thể vui mừng trước thành công của người khác đang khiến bạn kiệt quệ và thúc đẩy những suy nghĩ tiêu cực lặp đi lặp lại.

Khó chịu khi nhìn thấy người khác thành công. (Ảnh: Pinterest)

Không có lý do gì để không vui mừng trước thành công của người khác, trừ khi bạn chỉ muốn có lý do để hạ bệ người khác. Hoặc thậm chí tệ hơn, bạn lại sử dụng nó như một lý do để tự hành hạ bản thân.

Bạn rất khó nói lời xin lỗi

Xin lỗi người khác là thừa nhận rằng hành động của bạn có hại cho họ. Thật không may, một số người không thể làm điều đó bởi vì họ không thể chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Có rất nhiều lý do tại sao một người có thể làm điều này. Họ có thể cảm thấy rằng xin lỗi là thể hiện sự yếu đuối, và họ tuyệt đối không thể tỏ ra yếu đuối với bất kỳ ai bao giờ. Cuối cùng, họ có thể không đủ tự tin để thừa nhận rằng chính mình đã làm điều gì đó sai trái.

Dù lý do là gì, người đó không bao giờ xin lỗi hoặc đưa ra những lời xin lỗi nửa vời, hời hợt thay vì thừa nhận hành vi xấu của mình.