Đất Việt xưa: Có một làng gốm 500 tuổi gần ngay phố cổ Hội An ít người biết

Làng gốm Thanh Hà - “thổ sản quốc gia”

Làng gốm Thanh Hà có nghề thủ công truyền thống sản xuất các loại gốm và gạch ngói phục vụ xây dựng, đặc biệt là ngói âm dương để trùng tu nhà cổ ở xứ Quảng. Cư dân, nghệ nhân của làng gốm Thanh Hà có nguồn gốc chủ yếu ở các vùng Nam Định, Thanh Hóa, Hải Dương vào định cư khoảng cuối thế kỉ 15.

(Ảnh gốc: chubbyhuong)

Làng gốm Thanh Hà nơi phố cảng Hội An đã trải qua những chặng đường lịch sử thăng trầm. Dưới triều Nguyễn, làng gốm Thanh Hà rất thịnh vượng. Gốm Thanh Hà từng được sách Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn ghi danh là "thổ sản quốc gia".

(Ảnh: dust.1205)

(Ảnh: h.nminh)

Cùng làng mộc Kim Bồng, làng chiếu Cẩm Kim, làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà tạo thành một vành đai làng nghề bao quanh đô thị cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận.

Có gì ở làng gốm Thanh Hà?

Bước chân vào làng, bạn sẽ được nhìn thấy từng công đoạn làm gốm từ tạo hình đất sét trên bàn xoay, vẽ trang trí, đem gốm đi hong khô và đưa vào lò nung,... Người thợ làng nghề Thanh Hà không chỉ sáng tạo, khéo léo mà họ còn cực kỳ yêu nghề khi luôn nâng niu nhẹ nhàng và gửi hồn vào từng khối đất.

(Ảnh gốc: q.u.e.n_uiux)

(Ảnh: locokei)

Ngoài việc được quan sát trực tiếp các công đoạn để tạo ra một sản phẩm đồ gốm, đến với làng Thanh Hà, bạn còn có cơ hội tự tay tham gia vào hoạt động sáng tạo riêng cho mình những sản phẩm độc đáo.

Bạn có thể thử tạo ra những món đồ thông dụng với những hình dáng khác nhau. Và cũng đừng quá lo lắng nếu không thể thực hiện được, bởi vì khi bạn "trổ tài" sẽ có những nghệ nhân gốm ngay bên cạnh để hướng dẫn tận tình, giúp bạn có được sản phẩm hoàn thiện và đẹp mắt nhất.

Làng gốm Thanh Hà - điểm đến lý tưởng cho người thích trải nghiệm

Mặc dù không còn được ưa chuộng thế nhưng với một tình yêu mãnh liệt với nghề, các nghệ nhân của làng gốm Hội An đã gắn bó và bảo tồn được làng nghề truyền thống trải qua hàng trăm năm đến ngày nay.

(Ảnh gốc: @dieu.libra)

Bạn có thể mất khoảng 2 giờ để tham quan địa điểm này trong chuyến du lịch Hội An của mình. Làng gốm sẽ đóng cửa vào lúc 5h30 chiều do đó để tránh cái nắng nóng oi bức của Hội An, bạn có thể ghé đến đây tầm khoảng 3h chiều để tham quan sẽ hợp lý hơn.

(Ảnh: vu.hen)

(Ảnh: tivutrang)

Hoặc nếu buổi chiều bận bạn có thể sắp xếp đến vào lúc sáng sau 8h. Nếu có thể, hãy chuẩn bị cho mình một chiếc quạt cầm tay để phòng trường hợp trời quá nóng (vì trong làng có nhiều lò nướng gốm nên cảm giác sẽ nóng).