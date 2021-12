Cuối tháng hết tiền, hết hồn nhìn hội bạn trẻ rủ nhau ăn… than tổ ong

Phải công nhận một điều rằng thế giới ẩm thực luôn đầy rẫy những điều bất ngờ và lý thú. Chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần ở ngay Việt Nam, thậm chí ngay trong chính thành phố bạn sinh sống thôi, đôi khi cũng có vô vàn thú vị trong các món đồ ăn, thức uống.

Điển hình như những hình ảnh về một... cục than tổ ong được một nhóm bạn trẻ mang ra làm đồ ăn khiến ai nấy nhìn thấy đều phải đứng hình vài giây.

Liệu ai có đủ can đảm để "gặm" than sống qua những ngày cuối tháng?

Hình ảnh cục than tổ ong bị gặm mất một miếng, được bày như một món ăn trên bàn không khỏi gây giật mình. Quả thật khó tin khi có người cháy túi và “điên rồ” đến mức dùng than tổ ong để lót dạ.

Đùa cho vui thế thôi, chứ than tổ ong thật thì không ăn được đâu nhé! Thật ra, cục than tổ ong mà nhóm bạn trẻ nói trên “xơi” chính là một chiếc bánh sinh nhật chính hiệu. Theo thông tin chia sẻ, đây là một chiếc bánh tinh than tre được làm mô phỏng hình viên than tổ ong được một nhóm bạn mua tặng sinh nhật cho bạn của mình.

Sự thật thì đây chỉ là một chiếc bánh ngọt có hình than tổ ong của một nhóm bạn lầy lội.

Nhìn trông có vẻ xấu lạ nhưng thật ra chiếc bánh trông khá thích hợp với những hội bạn lầy lội thích điều khác biệt và độc đáo. Chắc hẳn khi nhìn thấy chiếc bánh, chủ nhân của bữa sinh nhật phải mất vài giây chưng hửng khi hội bạn lại tặng hẳn một cục than để làm quà.

Thế mới nói, phải công nhận rằng trí sáng tạo của con người luôn là vô hạn, và thế giới ẩm thực thì quá là phong phú! Đặc biệt, khả năng trêu đùa của hội bạn thân lắm trò còn vô biên hơn.