Cuộc sống hiện tại nhiều thay đổi của 4 ca sĩ nhạc teen đình đám Vbiz một thời

Nhắc đến dòng nhạc teen-pop từng gây bão Vbiz hơn 10 năm về trước, người hâm mộ sẽ nhớ đến 4 cái tên bao gồm Bảo Thy, Đông Nhi, Minh Hằng và Khổng Tú Quỳnh. Nổi tiếng từ sớm nên sự nghiệp của những cô gái này đều khá vững vàng, tuy nhiên cuộc sống của họ đã có nhiều sự thay đổi.

Bảo Thy

Bảo Thy được fan ưu ái gọi với cái tên “Công chúa nhạc teen”, cho thấy tầm ảnh hưởng của cô trong thời kỳ đỉnh cao của dòng nhạc này “khủng” đến mức nào. Tên tuổi của Bảo Thy gắn liền với loạt hit như Công chúa bong bóng, Please tell me why, Ngôi nhà hoa hồng, Vẫn tin mình có nhau,...

Bảo Thy từng là cái tên vô cùng nổi tiếng nhiều năm trước.

Ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ có cuộc sống viên mãn bên ông xã doanh nhân. Cặp đôi vừa chào đón con trai đầu lòng sau 2 năm kết hôn. Không còn tất bật lịch trình đi hát, đi diễn, giờ đây Bảo Thy tận hưởng hôn nhân hạnh phúc, đủ đầy bên gia đình nhỏ.

"Công chúa bong bóng" ngày nào giờ đây đã là mẹ bỉm sữa.

Nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống sang chảnh.

Cô được ông xã đại gia yêu chiều hết mực.

Đông Nhi

Đông Nhi trở nên nổi tiếng nhờ vào những bản hit tự sáng tác như Khóc, 30 ngày yêu, Bối rối, Lời thú tội ngọt ngào,... Bước qua thời kỳ hoàng kim của teen-pop, Đông Nhi không vội kết hôn mà chăm chỉ làm nghề, thay đổi hình ảnh và tư duy âm nhạc. Nhờ vậy, sự nổi tiếng của cô vẫn vững vàng sau nhiều năm gia nhập showbiz.

Đông Nhi ngày xưa.

Kể cả trước và sau khi kết hôn với Ông Cao Thắng, Đông Nhi cũng ít khi vướng phải lùm xùm và luôn duy trì được vị thế cao trong showbiz. Những năm qua, cuộc sống của cô yên bình bên chồng con, chăm chỉ đi show và ra các sản phẩm âm nhạc.

Cho đến khi gần đây, cô xảy ra mâu thuẫn với một bộ phận fan về cách hoạt động của ekip công ty. Một fan lên tiếng tố cáo ekip tự ý loại anh này khỏi dàn admin kênh YouTube FC Đông Nhi mặc dù trước đó anh là người lập kênh và duy trì hoạt động.

Ngược lại, phía Đông Nhi cho biết, 2 bên đã thỏa thuận kênh YouTube này thuộc quyền sở hữu của công ty nên không có chuyện chiếm đoạt như lời dư luận đồn thổi mấy ngày qua.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng được khen ngợi là vợ chồng kiểu mẫu ở showbiz.

Nữ ca sĩ vừa vướng phải lùm xùm sau khi tung sản phẩm âm nhạc mới không bao lâu.

Sau vụ việc, bà xã Ông Cao Thắng đăng tải một bức tâm thư dài bảo vệ ekip, bày tỏ sự thất vọng về cách hành xử của một bộ fan khi gây ra ồn ào không đáng có. Đáp lại, không ít người hâm mộ cho biết sẽ chính thức quay lưng với nữ ca sĩ sau rất nhiều năm gắn bó.

Đông Nhi đăng tâm thư cực gắt bảo vệ ekip khiến nhiều fan thất vọng.

Minh Hằng

Trước khi nổi tiếng với loạt hit Một vòng trái đất, Người vô hình, Yêu lầm anh,... Minh Hằng đã ghi dấu ấn với vai diễn trong Gọi giấc mơ về. Vì vậy, những năm sau này, cô nàng theo đuổi cả hai con đường là ca hát và diễn xuất.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Minh Hằng còn rất thành công trên con đường diễn xuất.

Hiện tại, Minh Hằng có sự nghiệp ổn định, cuộc sống giàu có và tình duyên viên mãn. Tháng 6 này, cô nàng sẽ lên xe hoa với bạn trai doanh nhân. Sau kết hôn, người đẹp vẫn duy trì hoạt động trong showbiz, nhất định không “theo chồng bỏ cuộc chơi”.

Minh Hằng đã nhận lời cầu hôn từ bạn trai doanh nhân và dự định lên xe hoa vào tháng 6 năm nay.

Cô nàng tuyên bố dù có lấy chồng cũng "không bỏ cuộc chơi".

Khổng Tú Quỳnh

Hơn 10 năm trước, Khổng Tú Quỳnh gắn liền với hình ảnh “kẹo ngọt” đáng yêu, nhí nhảnh qua những MV như Tiệm bánh dâu tây, Nhớ lắm, Xe buýt 2 tầng, Lạnh, Cây lá và gió,... Sự nghiệp của Khổng Tú Quỳnh có phần chững lại vì không thể thoát được cái bóng quá lớn của “công chúa dâu tây” năm nào.

Khổng Tú Quỳnh dẫn đầu xu hướng kẹo ngọt đáng yêu.

Về đời tư, Khổng Tú Quỳnh từng hẹn hò Ngô Kiến Huy 10 năm nhưng cả hai đã đường ai nấy đi. Hiện tại, nữ ca sĩ đã chuyển sang theo đuổi hình tượng sang chảnh, quyến rũ và sống bình yên, không ồn ào.

Cô từng có chuyện tình đẹp với Ngô Kiến Huy.