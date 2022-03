Cuộc sống của 3 hoa hậu từng vướng vòng lao lý: Phương Nga bỗng nổi như cồn

Đều là những mỹ nhân giành được ngôi vị cao nhất tại cuộc thi sắc đẹp có tiếng, Trương Hồ Phương Nga, Võ Thị Mỹ Xuân và Tristine Trâm Bùi đều để lại ấn tượng xấu trong lòng công chúng vì vướng phải những bê bối liên quan đến pháp luật. Hiện tại, cả ba đã được tại ngoại và có cuộc sống kín tiếng sau khi rút khỏi showbiz.

Trương Hồ Phương Nga

Năm 2007, Trương Hồ Phương Nga giành ngôi vị Hoa hậu người Việt tại Nga. Về Việt Nam, cô gặp gỡ đại gia Cao Toàn Mỹ và chính mối quan hệ này đã đẩy cô vào vòng lao lý khi ông tố cáo cô chiếm đoạt số tiền lên đến 16,5 tỷ đồng.

Tháng 3/2016, Trương Hồ Phương Nga bị bắt tạm giam để phục vụ quá trình điều tra. Trong các phiên tòa sau đó, Phương Nga khai rằng số tiền 16,5 tỷ đồng trên thực chất là “tình phí”, giữa cô và đại gia Cao Toàn Mỹ tồn tại hợp đồng tình ái với những điều khoản gây sốc.

Vụ kiện giữa đại gia Cao Toàn Mỹ và Trương Hồ Phương Nga từng gây rúng động một thời.

Tháng 6/2017, Phương Nga được tại ngoại. Tháng 2/2019, cô được Công an TP.HCM đình chỉ bị can. Vụ án cũng khép lại do không thu thập thêm được tài liệu, chứng cứ đủ cơ sở cáo buộc hoa hậu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nụ cười của Trương Hồ Phương Nga khi được tòa cho tại ngoại.

Sau khi tại ngoại, Trương Hồ Phương Nga chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trên truyền thông. Cô hiện là giám đốc kinh doanh của một hãng nội thất, độc thân và trẻ đẹp ở độ tuổi U40.

Nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Hồ Phương Nga.

Cô hiện là giám đốc kinh doanh kiêm marketing của một hãng nội thất.

Cô chỉ tham dự các sự kiện nếu cảm thấy phù hợp.

Gần đây, những đoạn video ghi lại quá trình xét xử Trương Hồ Phương Nga bỗng nổi như cồn trên mạng xã hội. Cư dân mạng bất ngờ trước khả năng ăn nói sắc bén và có phần đanh thép của nàng hậu trước tòa. Trước sự nổi tiếng bất ngờ này, Trương Hồ Phương Nga chưa có chia sẻ gì mới.

Võ Thị Mỹ Xuân

Bước chân vào showbiz với 2 danh hiệu là Người đẹp Sóc Trăng và Hoa hậu Nam Mekong 2009, Võ Thị Mỹ Xuân có nhiều cơ hội tỏa sáng, nhận được nhiều lời mời tham dự sự kiện lớn nhỏ.

Tuy nhiên, năm 2012, người đẹp miền Tây bất ngờ bị bắt với tội danh tổ chức đường dây môi giới “bán hoa” và bị tuyên án 30 tháng tù giam. Trong đường dây này, còn có nhiều hoa hậu, người mẫu và ca sĩ. Cũng từ đây, cái tên Võ Thị Mỹ Xuân gắn liền với hai chữ “má mì”.

Võ Thị Mỹ Xuân khi đăng quang Người đẹp Sóc Trăng.

Người đẹp vướng phải vòng lao lý khi là người đứng đầu đường dây môi giới "bán hoa" nghìn đô gồm nhiều hoa hậu, người mẫu, ca sĩ.

Nhờ cải tạo tốt, Mỹ Xuân được tự do trước thời hạn. Trở về với cuộc sống bình thường, Mỹ Xuân không thể chịu được sức ép từ dư luận nên nhanh chóng rút lui khỏi showbiz. Cô hiện đã lập gia đình và kiếm sống bằng nghề bán hàng online. Về vết nhơ trong quá khứ, Mỹ Xuân xem đó là bài học đắt giá.

Mỹ Xuân sống yên bình bên chồng con và không quên bài học trong quá khứ.

Tristine Trâm Bùi

Trước khi đạt danh hiệu Hoa hậu phu nhân người Việt toàn cầu, Tristine Trâm Bùi đã 2 lần lên xe hoa. Người chồng đầu tiên là một Việt kiều Mỹ, cả hai nhanh chóng ly hôn khi Tristine Trâm Bùi được nhập tịch xứ cờ Hoa. Sau đó, người đẹp kết hôn với bác sĩ thẩm mỹ Keith Ly và sống cuộc đời giàu có, sang chảnh.

Nhan sắc mặn mà của Tristine Trâm Bùi.

Cô từng có cuộc sống vô cùng sang chảnh, giàu có.

Người đẹp đăng quang Hoa hậu phu nhân người Việt toàn cầu.

Đang có tất cả từ nhan sắc, của cải, danh vọng, tháng 2/2012, Tristine Trâm Bùi mất hết mọi thứ khi bị tuyên án 3 năm tù giam vì tội danh liên quan đến chất cấm ở Mỹ. Vợ chồng nàng hậu bị phát hiện trồng cần sa trong 3 ngôi nhà tại Renton, Marysville và Shoreline.

Thời điểm đó, vì đang mang thai đứa con đầu lòng nên phải đến tháng 2/2015, Tristine Trâm Bùi mới bắt đầu thi hành án sau khi sinh con được 1 tháng.

Người đẹp bị bắt vì tội danh liên quan đến chất cấm.

Sau khi mãn hạn tù, người ta không còn thấy Tristine Trâm Bùi xuất hiện trên truyền thông thêm một lần nào nữa. Nếu như trước đây, Tristine thường xuyên khoe cuộc sống giàu có trên mạng xã hội thì giờ đây, cô hoàn toàn kín tiếng về đời tư. Không ít người tò mò muốn biết Tristine hiện sống ra sao sau những biến cố.