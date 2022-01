Cuộc đời gã 'quái vật' cao hơn 2m4 nhiều bất hạnh và cái kết viên mãn khó tưởng

Zhang Juncai (sống ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc) nổi tiếng nhờ chiều cao vượt trội, khác xa người thường. Người đàn ông này cao đến 2,42 m, được xếp vào danh sách những người cao nhất thế giới.

Ông Zhang Juncai sinh ngày 31/3/1966 trong một gia đình hết sức bình thường. Điều kỳ lạ là cả bố và mẹ của ông Juncai đều có chiều cao như người bình thường. Lúc sinh ra, ông Juncai cũng như bao đứa trẻ khác nhưng đến năm 16 tuổi thì chiều cao bắt đầu tăng vọt. Năm 22 tuổi, ông đã cao 2,12m.

Vì sống ở nông thôn, không có nhiều kiến thức nên bố mẹ của ông Juncai hoàn toàn không nghĩ rằng chiều cao của con là bất thường, ngược lại còn tự hào. Khi ông Juncai phàn nàn với bố mẹ về cơn đau đầu mà mình gặp phải thường xuyên, họ sẽ đưa cho ông 2 viên thuốc giảm đau.

Năm 1988, một người lính đi qua quê hương của ông Juncai đã nghe được tin đồn về người đàn ông cao hơn 2m, vì tò mò nên đã đến tận nơi chụp ảnh. Từ đó, hình ảnh của ông Juncai xuất hiện trên nhiều mặt báo. Không lâu sau, ông Juncai được Kỷ lục Guinness ghi nhận là "người đàn ông cao nhất châu Á" với chiều cao 2,37m.

Theo lời Zhang, chiều cao quá khổ khiến cuộc sống sinh hoạt của ông gặp nhiều khó khăn và không hề thú vị như mọi người thường nghĩ. Nhà nghèo phải ăn mặc tằn tiện nhưng quần áo của ông nhanh bị cộc và không thể vừa với kích cỡ cơ thể.

Thân hình quá cao lớn cũng khiến Zhang không thể phụ giúp công việc làm đồng của cha mẹ. Chỉ cần cúi xuống thấp, ông liền mất thăng bằng và ngã dúi về phía trước. Chưa kể vì vẻ ngoài khác biệt, Zhang còn bị nhiều người cùng làng xa lánh, gọi là “quái vật”, "sinh vật kỳ lạ" và nhiều từ ngữ ác ý khác.

Năm 33 tuổi, chiều cao của ông Zhang chạm mốc 2,42m. Khi ấy, ông xuất hiện nhiều dấu hiệu sức khỏe bất thường nên phải đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói rằng ông có một khối u tuyến yên dài 3mm trong não. Chính khối u này là nguyên nhân khiến ông có chiều cao "khủng" và những cơn đau đầu nhiều năm qua.

Năm 1999 ông Zhang trải qua cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u và may mắn thành công. Cũng trong năm, ông gặp được bà He Xinjing thông qua một chương trình ghép đôi trên truyền hình. Không kỳ thị người đàn ông khổng lồ, bà Xinjing đã đồng ý hẹn hò, sau đó kết hôn với ông Juncai. Bà Xinjing cao 1,65m, chỉ bằng đôi chân của chồng nhưng cặp đôi vẫn sống rất hòa thuận, hạnh phúc.

Trong quá trình sinh sống, bà Xinjing kể rằng hai vợ chồng gặp rất nhiều khó khăn do chênh lệch chiều cao. Đặc biệt, cuộc sống của ông Juncai bị ảnh hưởng rất nhiều khi mọi thứ xung quanh đều không cùng kích cỡ so với thế giới của ông. Do căn bệnh mà ông Juncai mắc phải, cặp đôi đã không thể có con dù sống bên nhau 21 năm qua.

Bà Xinjing cho biết, bà từng bị gia đình phản đối mạnh mẽ khi muốn kết hôn với ông Juncai nhưng bà chưa bao giờ hối hận về điều đó. Bà Xinjing không bao giờ để chồng làm việc nhà và cũng không áp lực về chuyện có con.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái tâm sự rằng: "Chúng tôi yêu nhau và rất hạnh phúc. Nhưng có một cuộc sống bình thường không dễ dàng khi luôn bất đắc dĩ trở thành tâm điểm chú ý". Dù không ít lần chịu ánh nhìn dị nghị từ người lạ vì chiều cao chênh lệch, cặp vợ chồng cho biết họ vẫn chung sống hạnh phúc bên nhau.