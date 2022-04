Cô gái tự biến gương mặt thành tác phẩm kỳ quái để xả stress, ai ngờ nổi như cồn

Nhiều người có thể không biết tên nghệ sĩ trang điểm Mimi Choi, nhưng hẳn đã từng nhìn thấy và trầm trồ trước tác phẩm của cô ấy.

Hẳn không ít bạn trẻ đã từng thấy những hình ảnh tương tự như thế này từng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Mimi Choi, một nghệ sĩ trang điểm đến từ Vancouver (Canada) đã tự biến khuôn mặt của mình thành những bức tranh siêu thực tuyệt vời bằng cách trang điểm. Kết quả là, khuôn mặt của cô ấy trở thành một ảo ảnh quang học gây trầm trồ.

Nghệ thuật trang điểm 3D ảo diệu này là tác phẩm của nữ nghệ sĩ Mimi Choi.

Mimi Choi có xuất phát điểm là một giáo viên mầm non ở Vancouver. Trong ba năm liền, cô đã có lớp học riêng dạy các em nhỏ từ hai tuổi đến sáu tuổi và nghĩ cuộc đời mình đã yên ổn. Tuy nhiên, Mimi Choi không cảm thấy được hạnh phúc. Dần dần, cuộc sống khiến cô kiệt sức và căng thẳng, mặc dù cô yêu trẻ con. Cũng từ đó, việc tự trang điểm lại trở thành một thói quen giúp cô giải tỏa, xả stress.

Vào một đêm, khi thấy Mimi Choi quá mệt mỏi, mẹ của cô đã đặt câu hỏi về cuộc đời cô, rằng liệu cô có hạnh phúc khi trở thành một giáo viên mầm non trong 30 năm tới. Nó khiến Mimi Choi giật mình và suy nghĩ. “Vào thời điểm đó, tôi đã kiệt sức rồi, nhưng tôi cũng cảm thấy như mình đã lún sâu vào nó đến mức không thể thay đổi được nữa”, Mimi Choi chia sẻ.

Cô nàng từng có thời gian vật lộn với định hướng cuộc sống của mình.

Và mẹ cô đã nói, "Ồ, đó không phải là cách sống đúng đắn. Tại sao con không học một điều gì đó mới? Hãy khám phá những đam mê khác của mình và nếu nó không thành công thì hãy quay trở lại công việc giảng dạy, hãy nghỉ ngơi nếu con thực sự thấy căng thẳng. Và bố mẹ ủng hộ con trong bất cứ quyết định nào".

Lúc đó, Mimi Choi đã 28 tuổi, chính những lời động viên của mẹ đã khiến cô thức tỉnh và quyết định thay đổi. Cô quyết định theo đuổi con đường trang điểm nghệ thuật, và thật bất ngờ, cô đạt được thành công ngoài mong đợi.

Mimi Choi tìm đến trang điểm như một cách giải tỏa.

Mimi Choi khi ấy bị chứng tê liệt khi ngủ, một tình trạng mà tâm trí của người đó vẫn tỉnh táo, nhưng cơ thể của họ tạm thời không phản ứng khi thức dậy. Trải qua những cơn tê liệt như vậy, cô bắt gặp những thị giác sống động, đôi khi đáng sợ. Sau đó cô đã chuyển những hình ảnh ấy sang nghệ thuật trang điểm, như một cách để thể hiện bản thân và giải tỏa tâm trạng.

Các tác phẩm của cô thường mang tính kỳ quái, đôi khi gây rùng rợn.

"Bạn có thể thấy kỳ lạ khi tôi thích vẽ những thứ kỳ quái lên khuôn mặt của mình và khuôn mặt của người khác để được vui vẻ, nhưng nó là vậy đó. Điều đó khiến tôi hạnh phúc nên tôi sẽ tiếp tục làm", cô nói.

Những tác phẩm khiến người xem trầm trồ cứ ngỡ đồ họa.

Đến nay, những tác phẩm đáng kinh ngạc của Mimi Choi vẫn luôn khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Tài năng của cô đã thu hút được nhiều sự chú ý trong ngành, đem lại cho cô các cơ hội hợp tác với những thương hiệu như MAC và Make Up For Ever - chưa kể đến con số khổng lồ hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram.