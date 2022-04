Cháu quấy khóc đòi mẹ, ông nghĩ ra cách dỗ bé độc đáo và cái kết thở phào

Hình ảnh cho thấy một người đàn ông lớn tuổi đang cố cho một cô bé bú sữa bằng cách đầy hài hước. Được biết, đứa trẻ vắng mẹ nên quấy khóc không chịu uống sữa. Trong lúc loay hoay không biết làm thế nào, ông của cô bé đã nghĩ ra một sáng kiến đó chính là mô phỏng lại cách các bà mẹ cho con bú sữa.

Người ông khá hài lòng với sáng kiến mình nghĩ ra.

Theo đó, người đàn ông đã khoét một cái lỗ vào chiếc áo thun của mình để nhét bình sữa vào. Chiếc núm vú bình sữa thò ra ngoài đủ để đứa trẻ uống. Người ông còn cẩn thận cố định bình sữa chắc chắn để không bị xê dịch hoặc rơi ra. Sau đó, ông cúi xuống kiểm tra xem liệu sữa có chảy ra hay không.

Cảnh tượng trên khiến người chứng kiến không khỏi bật cười và đã ghi lại toàn bộ đầu đuôi sự việc kèm lời chú thích: “Con đỡ đầu của tôi không chịu bú bình vì vậy bố tôi thử cách này”.

Vì cháu gái không chịu bú bình nên người đàn ông đã nghĩ ra cách đánh lừa đứa trẻ bằng việc nhét bình sữa vào áo.

Bắt đầu đến phần thực nghiệm, người ông bế đứa trẻ trên tay, cố gắng bắt chước tư thế như các bà mẹ cho con bú. Lúc đầu, cô bé có vẻ khá bối rối như thể muốn nói rằng “chuyện gì đang xảy ra vậy”, nhưng sau đó đứa trẻ đã ngoan ngoãn bắt đầu bú sữa như một bản năng.

Sau một thời gian ngắn chần chừ, đứa bé đã chịu uống sữa.

Kế hoạch đã thành công, người ông rất tự hào và tiếp tục đung đưa qua lại dỗ dành cháu gái uống sữa. Nhiệm vụ kết thúc với chiếc áo bị rách một lỗ khá to trên ngực, nhưng bù lại đứa bé đã được no say.

Người ông thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Được biết, hình ảnh này được chia sẻ lần đầu vào cuối năm 2020, đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc đã thu về 8,8 triệu lượt và gần 2 triệu lượt thích. Có vẻ do tính chất đáng yêu và sáng kiến mang đậm tính thực tiễn nên đoạn video này vẫn được dân mạng tiếp tục chia sẻ rộng rãi.