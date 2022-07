Chàng trai tự kỷ trở thành thiên tài toán học và ngoại ngữ sau cơn động kinh

Daniel Tammet là một trong số ít những người hiểu biết nhất thế giới. Anh có thể làm các phép tính đến 100 chữ số thập phân trong đầu và học một ngôn ngữ chỉ trong một tuần.

Bộc lộ khả năng đáng kinh ngạc từ nhỏ

Sinh năm 1979 tại Anh, Daniel là con trai đầu trong gia đình 9 người. Từ nhỏ, Daniel đã không phải là một đứa trẻ dễ nuôi. Anh thường xuyên đập đầu vào tường, la hét và khóc liên tục.

Vào một buổi chiều năm 4 tuổi, Daniel đang chơi với em trai thì lên cơn động kinh. Và cũng vài lần trải qua những cơn động kinh này, Daniel dần bộc lộ những khả năng đáng kinh ngạc.

Daniel kể lại khoảng thời gian đó, khi anh đang đọc một cuốn sách về các con số, anh nhận ra rằng những con số không chỉ đơn giản xuất hiện dưới dạng chữ số, mà trong mắt anh chúng còn xuất hiện dưới dạng hình ảnh.

Daniel Tammet ngày còn nhỏ.

Cũng trong khoảng thời gian đó, em trai của Daniel bắt đầu đố anh về những bài toán hóc búa (ví dụ như 86 x 86 x 86 x 86). Daniel chỉ việc nhắm mắt lại và mất khoảng 5 đến 10 giây để có câu trả lời chính xác. Em trai của Daniel đã kiểm tra bằng nhiều bài toán khác nhau và Daniel đều cho ra đáp án đúng.

Mặc dù rất khó hiểu đối với hầu hết chúng ta, nhưng Daniel không chỉ đơn giản xem các con số là chữ số - thay vào đó, trong mắt anh ấy, mỗi con số đều có một màu sắc, hình dạng, kết cấu độc đáo và đôi khi còn có cả sự chuyển động.

Nhẩm số pi đến 22,514 chữ số

Như chúng ta đều biết, số pi không bao giờ kết thúc và các số sau dấu thập phân cứ tiếp tục và liên tục (3,14159….). Đối với hầu hết mọi người, thậm chí đọc được số pi đến 50 hoặc 100 chữ số đã là một thành tích đáng kinh ngạc.

Nhẩm các chữ số pi đối với Daniel là việc khá đơn giản.

Đối với Daniel, anh đọc được đến 22,514 chữ số phía sau dấu phẩy của pi, việc mà anh chỉ mất khoảng 5 tiếng 9 phút để hoàn thành. Đối với Daniel, nó giống như xem một bộ phim đang chiếu trước mặt và mô tả lại nó.

Tự học tiếng Iceland chỉ trong một tuần

Không chỉ là một thiên tài về số học, Daniel còn là một thiên tài ngôn ngữ. Người đàn ông này dễ dàng học và thông thạo 10 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm: tiếng Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Lithuania, Esperanto, Tây Ban Nha, Romania, Estonian và Wales.

Năm 2005, Daniel tham gia một bộ phim tài liệu có tên “Cậu bé có bộ não phi thường”. Trong khi quay phim, đoàn phim đã thách thức Daniel học nói tiếng Iceland, một ngôn ngữ nổi tiếng là khó nhằn.

Daniel đã tham gia thử thách. Chỉ một tuần sau, anh ấy đã khiến người xem sửng sốt khi có thể trò chuyện trôi chảy với một người dẫn chương trình địa phương, được lên sóng truyền hình trực tiếp của Iceland.

Không chỉ dừng lại ở việc học ngôn ngữ, Daniel còn tạo ra ngôn ngữ của riêng mình - Mänti, cho đến nay bao gồm khoảng 1.000 từ.

Không phát hiện ra mình mắc chứng tự kỷ cho đến năm 25 tuổi

Mặc dù Daniel đã có những khả năng đáng kinh ngạc từ khi còn nhỏ, nhưng phải mất gần 25 năm các bác sĩ mới chẩn đoán được anh mắc hội chứng bác học và chứng tự kỷ chức năng cao.

Vì chứng tự kỷ này, một số điều vẫn còn quá sức đối với Daniel. Anh không thể đến bãi biển vì “có quá nhiều đá cuội để đếm”. Hay anh phải uống trà vào cùng một thời điểm mỗi ngày và ăn đúng 45 gram cháo cho bữa sáng.

Mặc dù Daniel đã nhận được chẩn đoán về chứng tự kỷ và hội chứng bác học, nhưng đến nay các chuyên gia vẫn chưa rõ điều gì khiến anh trở nên khác biệt với hầu hết mọi người.

Chủ nhân của ba cuốn sách bán chạy nhất

Daniel Tammet hiện là một nhà tiểu luận, nhà toán học, tiểu thuyết gia, nhà thơ, dịch giả.

Anh đã phát hành cuốn sách đầu tiên của mình vào năm 2006: một cuốn hồi ký có tựa đề 'Born on a Blue Day'. Anh ấy tiếp tục viết thêm hai cuốn sách, 'Embracing the Wide Sky' và 'Thinking in Colors'. Cả ba cuốn sách đều trở thành sách bán chạy nhất và đã được xuất bản bằng 20 thứ tiếng.