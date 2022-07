Chàng trai chia sẻ sự cố trời giáng từ dây diều khiến dân mạng rùng mình

Một chàng trai kém may mắn trở thành nạn nhân của “vận đen” đã chia sẻ lại trải nghiệm khiếp vía khiến dân mạng không khỏi xôn xao. Cụ thể, trong lúc đang di chuyển trên đường, anh bất ngờ bị một sợi dây diều siết ngang cổ khiến cả người và xe đều ngã, trượt dài xuống đất.

“Chuyện là vào tầm 7h tối qua trên đường đi từ Phủ Tây Hồ ra thì bất ngờ mình bị 1 dây diều chắn ngang cổ, và do xe máy đang di chuyển nên dây diều đã siết mạnh đến nỗi cổ mình cảm giác như bị rách ra và xe máy đổ sang trái, trượt 1 đoạn. Vì lúc đó trời đã tối và dây diều mảnh nên mình không thể nhìn rõ, cộng với sự cố bất ngờ nên không nhớ là xe đổ do mình phanh gấp hay do dây diều quá chắc”, chủ bài viết chia sẻ.

Hình ảnh được chàng trai chia sẻ sau khi bị dây diều vướng ngang cổ.

Cùng với việc thuật lại sự cố oái oăm mà mình gặp phải, anh chàng còn đính kèm hình ảnh những vết thương sau cú ngã, đáng chú ý hơn cả chính là vết xước trên cổ được cho là tạo ra bởi sợi dây diều.

“Bạn nào chơi diều sẽ biết cảm giác dây diều chạy qua da tay lúc gặp gió to sẽ rát và có thể đứt tay bất cứ khi nào! (Nếu ai không chơi diều thì chỉ cần tưởng tượng đó là cảm giác 1 đồng tiền giấy mới xẹt qua khe 2 ngón tay, phải nói đó là 1 cảm giác cắt da, cắt thịt, đau đớn vô cùng mà nhất là vùng da cổ có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người)”, chủ bài viết mô tả lại vết thương đáng sợ trên cổ.

Ngoài việc bỗng dưng nhận phải tai họa trời giáng, điều khiến nạn nhân bức xúc chính là diễn biến sau khi tai nạn xảy ra. Theo anh, chủ nhân của chiếc diều hẳn phải ở gần đó nhưng lại không đứng ra nhận trách nhiệm về sự cố.

Ngoài vết thương trên cổ, anh chàng còn bị xây xước đôi chỗ.

Anh chàng bày tỏ sự thất vọng và mong mọi người rút kinh nghiệm sau sự cố mà mình gặp phải: “Sau khi đứng dậy thì 1 chú có trấn an mình rằng chắc do diều ai bị đứt nên mới chắn đường, xảy ra sự cố như vậy. Nhưng mình chắc chắn rằng, nếu dây diều đứt thì sẽ không thể tạo ra lực cản lớn như thế và chủ nhân chiếc diều chỉ quanh quẩn gần đó.

Mình có đứng nghỉ ngơi khoảng 15 - 20 phút để đợi xem có ai ra xin lỗi hay chịu trách nhiệm không. Nhưng không, từ đầu đến cuối chỉ có các cô chú bán nước đỡ mình dậy và chườm đá giúp mình. Lúc đấy mình quyết định không ra hỏi xem ai là chủ nhân chiếc diều vì biết không ai dám nhận, và 1 phần là chân tay mình lúc đó cũng đang khá đau nhức. Thực sự khi đó, thứ mình cần chỉ là 1 lời xin lỗi hoặc hỏi thăm từ chủ nhân chiếc diều chứ không cần bồi thường hay gì cả.

Mình chia sẻ câu chuyện của mình lên đây để mọi người cảnh giác khi đi qua những chỗ thả diều nói chung và khu vực phủ Tây Hồ nói riêng, đặc biệt là trời tối, và cũng mong các bạn dám đứng ra chịu trách nhiệm với những hành động sai lầm bản thân gây ra”.

Câu chuyện lập tức thu hút sự chú ý của dân mạng và đã tạo ra một cuộc bình luận xôn xao ngay bên dưới bài viết. Có không ít người chia sẻ lại trải nghiệm kinh hoàng tương tự của mình cùng với hình ảnh vết sẹo vẫn còn hằn trên cổ do dây diều gây ra.

Một người dùng mạng chia sẻ lại vết thương mình gặp phải ở sự cố tương tự. (Ảnh: Vũ Phạm)

Chiếc cổ vẫn còn hằn vết sẹo do dây diều gây ra được chia sẻ bởi một chàng trai khác. (Ảnh: Bui Tuan Anh)

“Mình đã từng bị, và hơn 1 năm sau vẫn có người hỏi, ám chỉ sao lại tự tử vậy.”

“Mẹ mình cũng từng bị dây diều cứa vào cổ khi đang lái xe, đau lắm.”

“Vết xước ở cổ giống mình, mình đến giờ vẫn còn sẹo trắng ở cổ, hồi đó mình cũng bị dây diều siết cổ, cái dây diều nó mảnh mà sắc lắm luôn.”