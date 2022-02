Cây cầu vượt biển thẳng tắp hướng tới chân trời đẹp nhất Nhật Bản

Cầu Tsunoshima Ohashi nối đảo Tsunoshima với đại lục Shimonoseki, thuộc tỉnh Yamaguchi- một địa điểm du lịch nổi tiếng có danh lam thắng cảnh đẹp bậc nhất. Nhiều khách du lịch đến thăm hòn đảo này để ngắm nhìn quang cảnh ngoạn mục từ cây cầu Tsunoshima trên biển.

Với chiều dài 1.780 m (5.840 ft), cây cầu nối đảo Tsunoshima với đất liền, là cây cầu dài thứ hai ở Nhật Bản. Đây cũng là cây cầu dài nhất tại Nhật mà không cần phải trả phí để đi qua.

Cây cầu có đặc điểm hình dạng cong đặc biệt, kéo dài từ đất liền và uốn cong khi đi qua đảo Hatoshima, mục đích để bảo tồn môi trường tự nhiên của đảo. Chiều cao của cây cầu cũng được giới hạn để giữ gìn cảnh quan với khu vực xung quanh.

Cầu chạy cắt ngang biển, vì thế du khách sẽ tha hồ mà nhìn ngắm phong cảnh hai bên. Nơi này là địa điểm “ruột” của những hãng xe nổi tiếng khi quay quảng cáo. Không giống như nhiều vùng của Nhật Bản, bãi biển dưới cây cầu có cát trắng sáng, tạo nên dòng nước những tia sáng xanh xanh rực rỡ!

Sự xuất hiện của cây cầu Tsunoshima Ohashi như tô điểm hài hòa giữa thiên nhiên và công trình xây dựng. Vừa lái xe vừa ngắm nhìn bầu trời xanh, trước mặt như đường đi tới chân trời sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Khi hoàng hôn đến, khi màu cam của ánh chiều tà ngả sang cầu Tsunoshima, bạn có thể thấy một khung cảnh huyền ảo, lung linh khác hẳn ngày thường.

Những người đến trước bật mí cho người đến sau thế là cây cầu Tsunoshima trở thành một điểm check in chưa bao giờ hết hot. Tuy nhiên những ngày trời gió lớn hay bão, cây cầu sẽ cấm các phương tiện lưu thông.

Cây cầu mảnh khảnh chạy trên cát trắng tuyệt đẹp này được giới thiệu trong một cuốn sách bán chạy nhất năm 2013 của Nhật Bản, có tên là Places To Go Before You Die (Những địa điểm để đi trước khi qua đời).

Ngoài sự đánh giá cao mà nó đã nhận được nhờ được xuất hiện trong một cuốn sách bán chạy nhất, cầu Tsunoshima Ohashi cũng được bình chọn là "Cây cầu đẹp nhất Nhật Bản" trên trang web du lịch nổi tiếng. Nếu bạn có chuyến đi nào đến Yamaguchi, đừng bỏ lỡ cây cầu tuyệt đẹp này nhé!