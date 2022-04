Ca ca Trương Quốc Vinh: 'Ngoại hình xuất sắc dễ kiếm, khí chất phi phàm khó tìm'

Ngày 1/4 của 19 năm trước, Trương Quốc Vinh chọn cách vĩnh biệt thế gian sau những ngày vật lộn với căn bệnh trầm cảm. Sự ra đi của Trương Quốc Vinh là tin tức chấn động với giới truyền thông nhưng là nỗi đau âm ỉ trong lòng những ai yêu mến anh. Cho tới tận ngày hôm nay, người hâm mộ vẫn nhớ đến anh với tình yêu và lòng tiếc thương sâu sắc.

Đã 19 năm kể từ ngày Trương Quốc Vinh ra đi.

Di sản của Trương Quốc Vinh để lại không chỉ là những bài hát bất hủ, những vai diễn để đời hay phong cách thời trang đi trước thời đại, mà còn là cách sống, cách yêu và cách đối diện với dư luận.

Có một câu nhận xét rất hay về Trương Quốc Vinh như sau: “Ngoại hình xuất sắc dễ kiếm, khí chất phi phàm khó tìm”. Thật vậy, thời hoàng kim của điện ảnh Hong Kong, chẳng thiếu gì những tài tử có ngoại hình xuất chúng, nhưng khí chất phi phàm như ca ca thì chỉ có một.

Trương Quốc Vinh là một người đẹp trai, đó là điều mà ai cũng công nhận. Điều đặc biệt hơn ở anh chính là khí chất phi phàm không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai.

Khí chất ấy được anh “thổi” vào từng câu hát để từ đó, Gió tiếp tục thổi, Monica hay Who can be with me trở nên bất hủ mặc dù thời kỳ đầu của sự nghiệp, giọng hát của Trương Quốc Vinh không được đánh giá quá cao.

Trong các tour diễn cá nhân, Trương Quốc Vinh cho thấy kỹ năng làm chủ sân khấu được biến hóa liên tục. Anh mặc những bộ comple lấp lánh, mặc váy, để tóc dài và đi giày cao gót. Đây được xem là phong cách kỳ lạ khó có thể chấp nhận được ở làng giải trí Hong Kong tại thời điểm đó.

Nhưng qua sự biến tấu của Trương Quốc Vinh, điều đọng lại trong lòng khán giả không phải là một nghệ sĩ lập dị mà là một vẻ đẹp phi giới tính, đầy nghệ thuật và sáng tạo.

Thời trang của Trương Quốc Vinh luôn đi trước thời đại.

Ca ca chính là một biểu tượng văn hóa của Hong Kong.

Trong sự nghiệp diễn xuất, điều làm nên sự phi phàm của Trương Quốc Vinh chính là sự dũng cảm, làm những điều ít ai dám. Anh là một trong số ít diễn viên nhận các phim về đề tài đồng tính như Gia hữu hỷ sự, Bá vương biệt cơ, Kim chi ngọc diệp và Xuân quang xạ tiết.

Trong số đó, Bá Vương Biệt Cơ đã khẳng định tên tuổi của anh trong nền điện ảnh thế giới với giải Cành Cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes và 2 đề cử Oscar năm 1992.

Vai diễn để đời đưa tên tuổi của Trương Quốc Vinh vang xa trên thế giới.

Trái ngược với vẻ ngoài mềm mỏng, yếu đuối, Trương Quốc Vinh thực sự là một “nam tử hán” có nguyên tắc, dám nói, dám làm và dám thừa nhận.

Trong bối cảnh xã hội còn đang có cái nhìn khắt khe về tình yêu đồng giới, Trương Quốc Vinh là nghệ sĩ Hong Kong đầu tiên công khai bản thân là người song tính. “Tôi không quan trọng đối phương là nam hay nữ, chỉ cần có thể thấu hiểu, tôn trọng và chia sẻ với tôi trong cuộc sống”, anh trả lời phỏng vấn trên tạp chí Time vào năm 2001.

Anh là nghệ sĩ Hong Kong đầu tiên công khai giới tính.

Mối quan hệ giữa Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức là thanh mai trúc mã, là tri kỷ và là bạn đời. Mỗi lần nhắc đến Đường Hạc Đức, Trương Quốc Vinh luôn thể hiện sự trân trọng nhất định.

Cái nắm tay thế kỷ giữa hai người như một lời tuyên bố rằng Trương Quốc Vinh là người giữ vững quan điểm sống, không trốn tránh bản ngã trước những thị phi bủa vây.

Với Trương Quốc Vinh, trong cuộc sống hay tình yêu đều phải có một chữ "dám", dám nói - dám làm - dám thừa nhận.

Cái nắm tay thế kỷ giữa Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức.

Đã 19 năm trôi qua, công chúng vẫn nhắc đến anh như một huyền thoại. Những gì anh mang đến cho thế giới này sẽ sống mãi, giống như hai chữ “ca ca” mà người hâm mộ vẫn luôn dùng để gọi anh một cách trìu mến.