Bức thư mẹ viết cho con gái sống xa nhà 6 năm khiến dân mạng rưng rưng nước mắt

Còn được gặp gỡ, chuyện trò với bố mẹ đã là một điều may mắn, nhưng có được sự ủng hộ và thấu hiểu của đấng sinh thành lại càng tuyệt vời hơn.

Một bạn trẻ mới đây đã chia sẻ lại bức thư mà mẹ viết cho cô sau những ngày lên thăm con đã chạm vào trái tim của dân mạng. Được biết, cô gái sống xa nhà đã 6 năm, đây là lần đầu tiên mẹ đến thăm và ở chung với cô. Sau vài ngày sống cùng nhau, trước giờ chia tay, người mẹ đã để lại cho cô một bức thư nói lên tâm tư của mình.

“Mấy hôm nay ra ở đây, được ở cùng con, được con quan tâm, chăm sóc cho mẹ và Thành, mẹ rất cám ơn con. Ôi! Có con gái thật tuyệt!

Bố mẹ, ông bà và mọi người luôn tự hào về con. Con làm gì, ở đâu, do con tự quyết định, bố mẹ không ngăn cản, để con được tự do bay nhảy, tự do trải nghiệm và lựa chọn. Mẹ chỉ cần con, mong con mỗi ngày được lớn khôn và trưởng thành”.

Những dòng thư chan chứa yêu thương và động viên con gái của người mẹ.

Cuối thư, cũng như bao phụ huynh khác, người mẹ không quên dặn dò con giữ sức khỏe: “Tuy nhiên, cần chú ý sức khỏe nhé! Con hay thức khuya, ngủ muộn là ảnh hưởng lắm đó. Hãy ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ và làm việc hiệu quả con nhé! Mẹ yêu con rất nhiều”.

Những dòng thư nắn nót, xinh đẹp của người mẹ in trên trang giấy trắng lan tỏa sự ấm áp trong từng câu chữ. Tuy chỉ là những nhắn nhủ rất đỗi bình dị, những điều mà hầu hết bậc làm cha mẹ nào cũng thường hay nói với con cái, nhưng khi được thể hiện trên mặt giấy, nó lại càng tăng thêm sự ấm áp đến nao lòng.

Khoảng cách thế hệ đôi lúc có thể khiến mối quan hệ giữa bậc phụ huynh và con cái xảy ra những mâu thuẫn, những bức tường ngăn cách khó lòng phá vỡ dù rằng tình yêu thương dành cho nhau vẫn đong đầy.

Chính sự tâm lý, động viên và ủng hộ con gái hết mình của người mẹ trong câu chuyện đã chạm đến trái tim của dân mạng, đặc biệt các bạn trẻ - những người luôn khát khao nhận được sự ủng hộ từ hậu phương, có được sự thấu hiểu của đấng sinh thành.

Bài viết chia sẻ của cô gái trẻ vì vậy đã nhận về rất nhiều lượt tương tác cùng bình luận ngưỡng mộ, xuýt xoa về người mẹ đầy tâm lý.

“Đọc khóc luôn, quá trời dễ thương”.

“Mẹ bạn viết đẹp quá. Một người mẹ văn minh, hiện đại, hiểu và luôn nghĩ tới con cái. Hạnh phúc cho bạn”.

“Yêu thương quá chừng thôi. Mình xin phép lưu ảnh này, làm kim chỉ nam đối xử, yêu thương con đúng cách”.

“Mai này mình cũng sẽ viết thư cho con như này”.

Bố mẹ nào mà chẳng yêu thương con, nhưng không phải ai cũng biết thể hiện tình cảm ấy đúng cách. Lá thư trên vừa như một kinh nghiệm dành cho bậc cha mẹ trong cách ứng xử với những đứa trẻ của mình, vừa như lời nhắc nhở đến mọi người về tấm lòng lặng thầm nhưng đầy chan chứa của đấng sinh thành.

Dù bố mẹ có thể hiện bằng cách nào, có nói thành lời hay chỉ lặng lẽ hành động, thì bố mẹ vẫn là người sẵn sàng ở bên ta sau tất cả sóng gió của cuộc đời.