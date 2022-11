Bỏ học chăm mẹ bị liệt suốt 4 năm, cô gái sốc khi thấy mẹ tự ngồi dậy trong đêm

Một phụ nữ 58 tuổi ở An Huy, Trung Quốc đại lục, rơi vào tình trạng hôn mê nặng cách đây 4 năm và được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để cấp cứu. Mặc dù được cứu sống nhưng bà phải chịu di chứng nặng nề từ cơn thập tử nhất sinh.

Người phụ nữ ấy mà mẹ của Yang. Quay ngược lại vào năm 2017, không lâu sau khi cô được nhận vào Viện Kỹ thuật Phần mềm Máy tính của Đại học An Huy, bi kịch đã ập đến khi mẹ cô lâm vào tình trạng bệnh tật.

Mẹ Yang bị liệt nửa người và trí tuệ như một đứa trẻ 1 tuổi sau một lần hôn mê sâu.

Mẹ Yang làm việc trong một nhà hàng và bị viêm bao gân do chấn thương nghề nghiệp. Căn bệnh đã gián tiếp khiến mẹ cô rơi vào trạng thái hôn mê nặng. Sau khi tỉnh dậy, bà trở thành một người tàn tật, trí tuệ như một đứa trẻ chỉ mới 1 tuổi, không thể tự chăm sóc bản thân và còn bị liệt nửa người.

Lúc đầu, Yang nuôi hy vọng mẹ sẽ khỏi bệnh, nhưng sau khi bác sĩ thông báo cơ hội hồi phục của bà là rất ít, và việc phục hồi chức năng gần như không có hiệu quả, cô đành chấp nhận sự thật là phải nghỉ học để dành toàn thời gian chăm sóc mẹ.

Yang phải bỏ ngang việc học để chăm sóc mẹ.

Mặc dù mắc nợ hàng trăm nghìn nhân dân tệ trong việc lo chạy chữa cho mẹ và bị gián đoạn việc học, nhưng Yang vẫn chấp nhận mà không một lời phàn nàn. Sau ly hôn, mẹ là người một tay nuôi nấng hai anh em cô từ nhỏ, vì vậy Yang không muốn bỏ bà một mình.

Sau 4 năm vất vả chăm sóc mẹ, vào một buổi tối, cô hoàn toàn chết lặng khi chứng kiến người mẹ bại liệt bất ngờ tự mình ngồi dậy, mặc áo như chưa từng có bệnh tật gì vào một buổi tối.

Sau 4 năm nằm liệt giường phải nhờ đến sự hỗ trợ, người phụ nữ bất ngờ tự ngồi bật dậy trong đêm.

Đoạn video ghi lại cảnh tượng hy hữu ấy cùng câu chuyện của Yang đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng và gây nên những tranh cãi và vô vàn thắc mắc. Nhiều người đặt ra nghi vấn “Chẳng lẽ là giả bệnh?”.

Tình huống khiến người con vô cùng sửng sốt.

Tuy nhiên, sự thật sau đó đã được làm sáng tỏ. Yang khẳng định rằng mẹ cô “bị liệt trở lại" vào ngày hôm sau sau cái đêm bất ngờ ngồi dậy ấy.

Bác sĩ cũng chỉ ra rằng mẹ của Yang bị nghi ngờ trầm cảm do viêm bao gân, chán ăn và ngất xỉu, sau đó bị liệt toàn thân và mất trí nhớ chọn lọc do nguyên nhân tâm lý. Điều này thực sự khó điều trị hơn so với liệt thông thường. Đây là lý do tại sao bà bị liệt trở lại sau một “thời gian ngắn phục hồi”.