Bật mí bí kíp giúp thu hút sự may mắn, tất cả chỉ gói gọn trong 4 bước

Hầu hết mọi người sẽ nói với bạn rằng may mắn là ở đúng nơi với đúng người vào đúng thời điểm - nhưng thực ra, may mắn còn chứa đựng nhiều hơn thế.

Nếu bạn đang ngồi chờ vận may ập đến như một tia chớp nhân từ, thì có lẽ bạn nên biết điều này. Thực chất may mắn không phải là điều gì đó xảy ra với chúng ta, đó là điều gì đó xảy ra do chúng ta.

Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu bạn có thể cải thiện vận may của mình không? Dưới đây là vài phương pháp phổ biến để “thu hút” may mắn. Hãy thử và từ từ cảm nhận hiệu quả tích cực lên cuộc sống của bạn.

Tối đa hóa cơ hội

Những người may mắn tạo ra, chú ý và hành động dựa trên những cơ hội mà họ có được trong cuộc sống. Họ thường luôn giữ cho mình đủ bận rộn, không ngại thử thách với những điều mới, vì nếu một việc gì đó trong cuộc sống không suôn sẻ thì họ vẫn còn nhiều lựa chọn khác.

Càng trải nghiệm nhiều, tỉ lệ may mắn đến sẽ cao hơn. (Ảnh: Pinterest)

Hãy thử một môn thể thao mà bạn chưa thử. Đi đến một nơi nào đó mà bạn chưa từng đi… Những điều này đều có thể mở ra cánh cửa cơ hội mà bạn chưa từng không ngờ đến. Hãy nghĩ về những vận động viên nổi tiếng, nếu họ chưa bao giờ thử môn thể thao đó, họ sẽ không bao giờ biết rằng đó là tài năng mà họ được ban cho.

Vì vậy, hãy tiếp tục thử những điều mới, tự tạo cho mình các cơ hội mới. Nếu bạn làm những gì bạn luôn làm, bạn sẽ nhận được những gì bạn luôn nhận được. Càng chăm chỉ để tìm kiếm và nắm bắt cơ hội, bạn càng nhận được nhiều may mắn.

Suy nghĩ tích cực

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lạc quan có thể làm giảm căng thẳng và giúp bạn sống lâu hơn. Nhưng nó có thể giúp bạn may mắn hơn không?

Khi lạc quan, bạn mạnh dạn đối mặt với thử thách và điều này tăng cơ hội thành công hơn khi bạn không trốn chạy vì những suy nghĩ tiêu cực. Nếu bạn tin rằng việc mình làm sẽ đạt được kết quả tốt, bạn sẽ nỗ lực và có động lực để biến điều mình tin tưởng thành sự thật.

Suy nghĩ tích cực sẽ giúp thu hút thần mày mắn mỉm cười với bạn. (Ảnh: Pinterest)

Vì vậy, muốn gặp may mắn, đừng để những suy nghĩ tiêu cực hiện diện suốt ngày trong đầu, đừng để sự tiêu cực cướp đi vận may của bạn.

Biến vận rủi thành may

Những người may mắn không phải lúc nào cũng may mắn - nhưng họ xử lý nghịch cảnh khác với những người không may mắn:

- Nhìn thấy mặt tích cực ngay cả với những điều xui xẻo.

- Tin rằng bất kỳ vận rủi nào trong cuộc sống của họ, về lâu dài sẽ đem lại điều tốt.

- Người may mắn không dựa vào vận may của họ.

- Thực hiện các hành động mang tính xây dựng để ngăn chặn những điều xui xẻo hơn trong tương lai.

Đừng ngồi yên chờ sự may mắn đến mà hãy hành động. (Ảnh: Pinterest)

Khi mọi thứ trở nên khó khăn, bạn có hai lựa chọn: trốn tránh hoặc tiếp tục đối mặt. Bỏ cuộc, ủ rũ và nhốt mình trong nhà sẽ không giúp vũ trụ mang đến cho bạn những cơ hội tốt hơn.

Vì vậy hãy không ngừng tìm cách lật ngược thế cờ, tìm giải pháp cho vấn đề của bạn, may mắn sẽ xuất hiện trong lúc bạn không ngờ đến.

Lắng nghe trực giác

Những người may mắn hành động dựa trên trực giác của họ trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Gần 90% những người may mắn nói rằng họ tin tưởng trực giác của mình khi đề cập đến các mối quan hệ cá nhân, và gần 80% nói rằng nó đóng một vai trò quan trọng trong lựa chọn nghề nghiệp của họ…

Trực giác là thứ mà bằng cách nào đó, cơ thể và bộ não của bạn phát hiện ra một vấn đề ngay trước khi bạn ý thức được vấn đề đó… Có không ít người may mắn thường nói "Nếu tôi có cảm giác bất an về điều gì đó, tôi sẽ dừng lại và xem xét nó". Bạn muốn tăng may mắn trong cuộc sống của mình? Hãy để tâm đến trực giác của mình hơn!