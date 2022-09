Anna - nữ siêu lừa giả rich kid cuỗm tiền giới thượng lưu giờ ra sao?

Đóng giả là một nữ thừa kế người Đức tên là “Anna Delvey”, Anna Sorokin (SN 1991) đã lừa đảo giới thượng lưu, khách sạn và ngân hàng của New York số tiền khoảng 275.000 USD (6,5 tỷ VND) từ năm 2016 đến 2017 bằng cách thêu dệt những câu chuyện về xuất thân, kiếm tiền cũng như sở thích kinh doanh và nghệ thuật của mình.

Con số thực tế về khoản tiền mà nữ lừa đảo này đã thu được về túi thực tế được cho là nhiều hơn 275.000 USD, bởi nhiều người cho rằng không ít nạn nhân của Anna đã không khai báo vụ việc nhằm giữ thể diện.

Câu chuyện về kẻ lừa đảo giả danh rich kid - Anna từng được dựng thành phim thu hút sự chú ý.

Trên thực tế, Anna Sorokin xuất thân từ một gia đình trung lưu ở Nga và không có bằng đại học, tài sản đáng kể hay thành tích hữu hình.

Anna sinh ra ở ngoại ô Moscow và chuyển đến Đức cùng gia đình vào năm 2007. Sau đó, cô tiếp tục chuyển đến Paris, nơi cô bắt đầu tạo ra nhân vật Anna Delvey và thực hiện những phi vụ lừa đảo khi đến thành phố New York vào năm 2014. Khi ở New York, cô bắt đầu một lối sống xa hoa, sát cánh với giới thượng lưu của thành phố - và ăn cắp từ họ.

Giống như nhân vật hư cấu trong cuốn tiểu thuyết The Great Gatsby của F. Scott Fitzgerald, Anna bắt đầu leo ​​lên nấc thang của xã hội thượng lưu bằng những lời nói dối và lừa gạt phức tạp.

Cô gái 9x đã trà trộn và qua mặt giới thượng lưu của New York trong một thời gian dài.

Anna đã dựng lên câu chuyện viễn tưởng về bản thân bằng cách sống trong những khách sạn đắt tiền và không ngần ngại vung tiền để boa cho nhân viên. Cô đã cố gắng thành lập Quỹ Anna Delvey, một câu lạc bộ tư nhân và quỹ nghệ thuật trị giá hàng triệu USD, bằng cách tổ chức các bữa ăn trưa và bữa tối kinh doanh xa hoa cho các nhà đầu tư tiềm năng.

Cô bị bắt lần đầu tiên vào tháng 7/2017 sau khi “bùng” hàng nghìn USD hóa đơn chưa thanh toán tại hai khách sạn ở Thành phố New York (Beekman và W New York), và ăn quỵt sau khi dùng bữa trưa tại khách sạn Le Parker Meridien.

Năm 2019, Anna bị tòa án tại New York kết tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của các cá nhân và tổ chức. Bản án cuối cùng dành cho Anna là 4 năm tù và vào tháng 2/2021, cô được ra tù sớm sau khi được đánh giá là cải tạo tốt. Nhưng chỉ ngay sau đó, nữ lừa đảo này đã bị bắt giữ lại vì quá hạn visa và chờ bị trục xuất.

Sau một thời gian bị giam giữ vì tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản, Anna đã được ra tù vào đầu năm 2021.

Kể từ tháng 6/2022, Anna vẫn bị giam giữ trong Nhà tù Quận Cam, chờ Ủy ban Kháng cáo Nhập cư đưa ra quyết định về trường hợp của cô. Anna đang hy vọng sẽ được ở lại New York.

Trong khoảng thời gian bị bắt giữ, “rich kid” giả mạo này vẫn biết cách kiếm được một khoản tiền đáng kể để chi trả cho việc bồi thường và phí luật sư. Nhờ việc bán bản quyền câu chuyện của mình để dựng thành phim, Anna đã nhận về số tiền 320.000 USD (7,5 tỷ VND).

Vào tháng 3/2022, Anna bắt đầu tham gia một phòng trưng bày của NFT. Cô đã tạo ra 10 NFT với các đặc quyền bao gồm "quyền truy cập độc quyền" với cô ấy qua điện thoại. Trong số đó, ba “NFT bạch kim” sẽ cho phép người mua có cơ hội gặp cô và nhận một gói “vật dụng cá nhân” từ cô.

Trong thời gian bị giam giữ chờ kháng cáo về việc trục xuất, Anna đã tạo ra những tác phẩm NFT.

Tháng 5/2022, Variety đưa tin rằng đại lý nghệ thuật của Anna đã tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật cá nhân chỉ diễn ra trong một đêm tại Khách sạn Công cộng của Thành phố New York. Bộ sưu tập mang tên “Bị cáo buộc” gồm 20 tác phẩm do Anna tạo ra khi bị giam giữ tại một trung tâm giam giữ ICE ở ngoại ô New York.

“Tôi muốn ghi lại một số khoảnh khắc của những năm qua, cả những thứ chưa từng thấy trước đây và mang tính biểu tượng, bằng cách sử dụng các công cụ mà tôi có theo ý của mình”, cô giải thích. “Một số tác phẩm thì đơn giản, những cái khác thì trừu tượng hơn và sẽ độc đáo về ý nghĩa và hình thức đối với người quan sát".